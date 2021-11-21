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Kadın - Aile Fındığın faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Fındığın faydaları nelerdir?

Fındık küçük ve sert kabuklu bir meyve ve tohumdur.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 12:35:00 - 2021-11-21 12:36:22
Fındığın faydaları nelerdir?

Fındığın besin değeri oldukça yüksektir ve faydaları ise çok çeşitlidir. Fındık, içermiş olduğu, omega 3 yağ asitleri, arginin, lif, vitamin E, vitamin B2 ve B6, amino asit ve folik asitler nedeni ile birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir.

Fındığın faydaları

  • Kemikleri güçlendiren ve kemik erimesini önleyen önemli besinlerden biridir.
  • Yaşlanmayı geciktirir ve cildi güzelleştirir.
  • Eklem ağrılarını dindiren özelliklere sahiptir.
  • Diyet listelerinde zengin lif kaynağı olarak kullanılır.
  • Kanser önleyici ve hücre yenileyici özellikleri bulunur.
  • Kan dolaşımını düzenleyerek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
  • Kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü dengeleyen oleik asit içerir.
  • Zararlı güneş ışınlarından cildi koruyarak, cilde zarar verebilecek serbest radikallerle savaşır.
  • Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmenizi sağlar.
  • Zayıflama konusunda da iyi bir atıştırmalık olma özelliği gösterir.
  • Fındık strese, depresyona, anksiyete karşı olumlu sonuçlar verir.

1 avuç fındık kaç protein?

Kavrulmuş Fındık Kaç Kalori? 1 avuç kavrulmuş fındıkta 3.84 gr karbonhidrat, 4.85 gr protein, 26.03 gr yağ, 2.99 gr lif, 0.8 mg sodyum, 231.2 mg potasyum, 82 mg kalsiyum, 17.6 iu A vitamini, 0.55 mg C vitamini, 1.39 demir içeriği ile E, C ve K vitaminleri, demir, bakır ve çinko mineralleri açısından zengindir.

 

 

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