Fındığın faydaları nelerdir?

Fındığın besin değeri oldukça yüksektir ve faydaları ise çok çeşitlidir. Fındık, içermiş olduğu, omega 3 yağ asitleri, arginin, lif, vitamin E, vitamin B2 ve B6, amino asit ve folik asitler nedeni ile birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir.

Fındığın faydaları

Kemikleri güçlendiren ve kemik erimesini önleyen önemli besinlerden biridir.

Yaşlanmayı geciktirir ve cildi güzelleştirir.

Eklem ağrılarını dindiren özelliklere sahiptir.

Diyet listelerinde zengin lif kaynağı olarak kullanılır.

Kanser önleyici ve hücre yenileyici özellikleri bulunur.

Kan dolaşımını düzenleyerek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü dengeleyen oleik asit içerir.

Zararlı güneş ışınlarından cildi koruyarak, cilde zarar verebilecek serbest radikallerle savaşır.

Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmenizi sağlar.

Zayıflama konusunda da iyi bir atıştırmalık olma özelliği gösterir.

Fındık strese, depresyona, anksiyete karşı olumlu sonuçlar verir.

1 avuç fındık kaç protein?

Kavrulmuş Fındık Kaç Kalori? 1 avuç kavrulmuş fındıkta 3.84 gr karbonhidrat, 4.85 gr protein, 26.03 gr yağ, 2.99 gr lif, 0.8 mg sodyum, 231.2 mg potasyum, 82 mg kalsiyum, 17.6 iu A vitamini, 0.55 mg C vitamini, 1.39 demir içeriği ile E, C ve K vitaminleri, demir, bakır ve çinko mineralleri açısından zengindir.