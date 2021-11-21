Fındığın faydaları nelerdir?
Fındık küçük ve sert kabuklu bir meyve ve tohumdur.
Fındığın besin değeri oldukça yüksektir ve faydaları ise çok çeşitlidir. Fındık, içermiş olduğu, omega 3 yağ asitleri, arginin, lif, vitamin E, vitamin B2 ve B6, amino asit ve folik asitler nedeni ile birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir.
Fındığın faydaları
- Kemikleri güçlendiren ve kemik erimesini önleyen önemli besinlerden biridir.
- Yaşlanmayı geciktirir ve cildi güzelleştirir.
- Eklem ağrılarını dindiren özelliklere sahiptir.
- Diyet listelerinde zengin lif kaynağı olarak kullanılır.
- Kanser önleyici ve hücre yenileyici özellikleri bulunur.
- Kan dolaşımını düzenleyerek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
- Kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü dengeleyen oleik asit içerir.
- Zararlı güneş ışınlarından cildi koruyarak, cilde zarar verebilecek serbest radikallerle savaşır.
- Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmenizi sağlar.
- Zayıflama konusunda da iyi bir atıştırmalık olma özelliği gösterir.
- Fındık strese, depresyona, anksiyete karşı olumlu sonuçlar verir.
1 avuç fındık kaç protein?
Kavrulmuş Fındık Kaç Kalori? 1 avuç kavrulmuş fındıkta 3.84 gr karbonhidrat, 4.85 gr protein, 26.03 gr yağ, 2.99 gr lif, 0.8 mg sodyum, 231.2 mg potasyum, 82 mg kalsiyum, 17.6 iu A vitamini, 0.55 mg C vitamini, 1.39 demir içeriği ile E, C ve K vitaminleri, demir, bakır ve çinko mineralleri açısından zengindir.