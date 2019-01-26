Finansmana erişim kolaylığı! Esnafa nefes aldıracak paket

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 40 bin işletmeye dönük 20 milyar liralık destek paketinin ardından yaklaşık 2.5 milyon esnaf için de adım atıldı. Faiz ve enflasyon karşısında en çok mağdur olan esnaf kesimi için kredi desteğinin yanı sıra markalaşma, geleneksel mesleklere alışveriş merkezinde kira desteği, vergi, prim teşviki, tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulmasını kapsayan yenilikler aybaşından itibaren devreye girecek. Müjdeli haberle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise esnafa vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda desteklerin artarak süreceğini belirterek, markalaşma projesini yaşama geçirecekleri mesajını verdi.

Destek neleri kapsıyor?

Esnafa kredide sübvansiyon oranı yüzde 20’den yüzde 100’e çıkarken, uygulamadan yararlananların sayısı 600 bine yaklaştı. Bu yıl küçük işletmeleri teşvik için girişim- risk sermayesi gibi yenilikçi finansman modelleri de desteklenecek. Bakan Pekcan’ın açıklamalarıyla moral bulan esnafa verilecek desteklerin detayı ise şöyle:

Küçük işletmelere: Pazarlama ve markalaşma projesi yaşama geçiriliyor. Küçük işletmelerin eğitim, fuar, markalaşma forumlarına katılımı desteklenecek.

Perakende işletmelere: Açılış ve faaliyete geçişindeki kriterler esnaf lehine yeniden düzenlenecek.

Sanatkârlara: Geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan meslekleri icra edenlere alışveriş merkezlerinde rayiç bedelin en fazla dörtte birinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde üçü yer ayrılacak.

Yeni kooperatif: Esnafın sattığı malı etkin bir şekilde piyasadan temini için tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulacak.

İş yeri açmada kolaylık: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde birden fazla kişi çalışıyorsa bir kişiden ustalık belgesi alınması yeterli olacak.

Faiz etkisinde uzak kredi: İşyeri modernizasyonu, hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için 30 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanımı yaptırılacak.

Kayıt kolaylığı: Oda kaydında ustalık belgesi, muadili belgeler istenmeyecek.

Esnafa AVM’ler de yer açılacak: Alışveriş merkezlerinde esnafa toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında yer verilecek.

Elektronik ortamda onay: Esnafın defter onayları Gelir İdaresince elektronik ortamda yapılacak, noter tasdikine gerek kalmayacak.

Vergi istisnasında desteğe devam

Vergi istisnasında desteğe devam: Basit usuldeki ticari kazançların 9 bin liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak. Emeklilik sonrası sosyal güvenlik primi kaldırılırken, böylece emekli maaşlarında yüzde 10 artış sağlandı.