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Aktüel Finansevim'e 3 yeni kalite belgesi
Aktüel

Finansevim'e 3 yeni kalite belgesi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:17:26 -
Finansevim'e 3 yeni kalite belgesi

İSTANBUL (AA) - Finansevim, "ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi, ISO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" belgelerini alarak kalitesini tescillendirdi.

Finansevim'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kalite Sistemleri, Finansevim'in Kalite Yönetim, Müşteri Memnuniyet, Çevre Yönetim alanlarında kalitesini ve güvenilirliğini onayladı.

Bu kapsamda, "Kalite Yönetim Sistemi"ni benimseyen ve dış tetkik sürecini başarıyla tamamlayan Finansevim markası , "ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Yönetim Sistemi Belgesi" belgesi almaya hak kazandı.

Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standart olan ISO 9001 belgesini alan Finansevim'in tüm hizmetleri bu belge kapsamında uluslararası kabul görmüş bir standartta olduğunu ortaya koydu.

Müşteri istek ve beklentilerine her daim önem veren, ürün ve hizmetlerinde sürekli gelişim için çalışan Finansevim, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi ile de yaptığı faaliyetleri taçlandırdı.

Finansevim, aldığı ISO 14001 belgesi ile de çevreye karşı duyarlı; doğaya verilebilecek zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için yaptığı çalışmaları da tescillemiş oldu.


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