Finansal Yeniden Yapılandırma süreci tamamlandı! TEMSA’da mutlu son

Ekonomiye katkı sağlayacak

Türkiye’nin köklü otomotiv sanayi kuruluşlarından Temsa, Mayıs 2019’da ortaklık yapısındaki değişiklik sonrasında yaşadığı finansal sıkıntıdan ötürü geçen yıl sonunda konkordato başvurusunda bulunmuştu. Türkiye ve ilgili ülkelerde Rekabet Kurumlarına yapılan başvuruların olumlu sonuçlanması üzerine Sabancı Holding ve Skoda Transportation firmanın ana hissedarları haline geldi. Yılda 10 binin üzerinde araç üreten, yaklaşık 1400 kişiye istihdam sağlayan, 60’tan fazla ülkeye tamamen Türk mühendislerinin tasarımı otobüsler ihraç eden, elektrikli otobüste dünyada önde gelen üreticilerden biri konumunda bulunan Temsa’nın, ülke ekonomisine ve ihracatına önemli katkılar sağlamaya devam etmesini ve yabancı yatırımcının bir Türk markasına sermaye koyarak ortak olmasını finans çevreleri son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Sözleşme imzalanacak

Öte yandan Sabancı Topluluğu ve Skoda Grubu yöneticilerinin konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması ve basın açıklaması yapması bekleniyor.