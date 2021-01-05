  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı 157,2 milyar dolara geriledi
Ekonomi

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı 157,2 milyar dolara geriledi

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:52:13 -
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı 157,2 milyar dolara geriledi

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yılın ekim sonu itibarıyla bir önceki aya göre 5 milyar dolar azalarak 157 milyar 235 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri - Ekim 2020" verisini yayımlandı.

Buna göre Ekim 2020 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; bir önceki ay verilerine kıyasla varlıklar 8 milyar 27 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 37 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya kıyasla 4 milyar 990 milyon dolar azalarak 157 milyar 235 milyon dolara indi. Finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 138 milyar 813 milyon dolar, yükümlülükleri 296 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 959 milyon dolar, ihracat alacakları 3 milyar 694 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 224 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 848 milyon dolar, 840 milyon dolar ve 349 milyon dolar artış gösterdi.


- Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 25,2 milyar dolar


Yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler ekimde bir önceki aya kıyasla 302 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 1 milyar 546 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan krediler ise kısa vadeli olanlar 570 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 759 milyon dolar arttı.

Geçen yılın ekim sonu itibarıyla kısa vadeli varlıklar 118 milyar 156 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşerek, bir önceki aya göre 8 milyar 71 milyon dolar artış gösterdi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!
Gündem

Köşeye sıkışan PKK'dan iğrenç hamle!

Hain terör örgütü PKK, eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye’deki çocuklara yöneltti. Amude’de yaşayan 12 yaşındaki Pervin Kamuran sokakt..
Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'
Gündem

Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'

Gazeteci İsmail Kılıçarslan bugün kaleme aldığı 'Yazıklar olsun' başlıklı yazısında İran'ı, İran'ın ABD tarafından öldürülen komutanı Kasım ..
Dershaneler ne zaman açılacak? | Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

Dershaneler ne zaman açılacak? | Dershaneler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Kurslar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım-4 Ocak tarihleri arasında ara verildi. ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay