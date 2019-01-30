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Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda, konkordatolar ve bunun suistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler, yeniden yapılandırma süreçleri, kamu bankalarının ortak ATM ve kart projeleri, Milli Reyting Kuruluşu ve İpotek Finansman Kuruluşu oluşturulması süreçleri ele alındı- Küresel finansal piyasalardaki gelişmelerin Türkiye'deki finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler, ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler masaya yatırıldı- Reel sektör firmalarının finansmana erişimi, kredi büyümesi ile ilgili alınacak tedbirler ve kur risklerinin yönetilmesi görüşüldü

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:31
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA (AA) - Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) üçüncü toplantısında, konkordatolar, yeniden yapılandırma süreçleri, kamu bankalarının ortak ATM ve kart projeleri ile Milli Reyting Kuruluşu, İpotek Finansman Kuruluşu oluşturulması süreci ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin üçüncü toplantısı Bakan Berat Albayrak başkanlığında dün gerçekleştirildi.

Toplantıda, küresel finansal piyasalardaki gelişmeler, bunların Türkiye'deki finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler, ekonomik dengelenme sürecinin özellikle iş gücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik önlemler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi, kredi büyümesi ile ilgili alınacak tedbirler ve kur risklerinin yönetilmesi ele alındı.

Kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları görüşüldü.

Konkordatolar ile ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Milli Reyting Kuruluşu kurulum süreci, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan "İpotek Finansman Kuruluşu" kurulması süreci konularında yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:31
  1. FİKKO
  2. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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