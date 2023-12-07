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Ekonomi Finansal check-up yapmaya hazır mısınız? Yıl bitiyor şimdi hesap-kitap zamanı
Ekonomi

Finansal check-up yapmaya hazır mısınız? Yıl bitiyor şimdi hesap-kitap zamanı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 11:30:00 - 2023-12-07 11:30:30
Finansal check-up yapmaya hazır mısınız? Yıl bitiyor şimdi hesap-kitap zamanı

2023 yılı içinde yaptığınız harcamaların ne derece ihtiyaç teşkil ettiğini, gereksiz ne boyutta kart kullandığınızı idrak ettikten sonra yeni dönem harcamalarına odaklanabilirsiniz. İşte cari yol haritanız:

Büyüğünden küçüğüne bütün yatırımcıların kendi finansal işlemlerini gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor. 2023 yılını geride bırakmaya sayılı günler kalırken yatırımcılar da kendi yıl içerisindeki faaliyetleriini analiz etmek durumunda. Keza böyle bir değerlendirme yeni dönem için de bir nevi finansal gösterge teşkil edecektir.

Yılın ilk ayı, genel mali durumunuza, cari gidişatınıza  bakmak için en uygun dönem. Ekonomik ve sosyal açıdan zorlayıcı dönemlerden geçsek de yeni yılı finansal olarak daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için mali durumumuzu gözden geçirmemiz gerekiyor. Buna kısaca “finansal check-up”  tanımı kullanılabilir. 

Gelir ve gider tablosu

Check-up’ın ilk adımı gelir gider tablosu oluşturmak. Aslında bu noktada kendinizi bir şirket yerine koyabilirsiniz. Asıl soru şu: Peki bu tabloyu nasıl oluşturacaksınız? Bir kâğıda bir çizgi çizerek ortadan ikiye bölün. Sol tarafa aylık düzenli gelirlerinizi, sağ tarafa ise aylık giderlerinizi yazın.

Borçlarınızı hesaplayın

Borçlarınıza kuş bakışı bakmanın tam zamanı, böylece önünüzü daha iyi görebilirsiniz! Varsa bir yıl boyunca ödeyeceğiniz, yoksa ilerleyen aylarda oluşabilecek muhtemel borçlarınızı sıralayıp, bir ödeme çizelgesi hazırlayabilir, öncelik sırasına göre her ay bunları azaltabilirsiniz. Aylık gelirinizin bir kısmıyla borçlarınızın asgari tutarını ödeyip her ay finansal açıdan rahatlayabilirsiniz.Yapacağınız hesaplamalar yeni dönem için de önünüzü net görmenize yardımcı olacaktır.

Harcamalarını gözden geçirin

Kart borçlarını diğer borçlardan ayrı olarak incelemek işinize yarayabilir, çünkü bunlar genelde alışveriş harcamalarıdır. Geride bıraktığınız bir yıl içerisinde, kredi kartınızı kullanarak neye ne kadar para harcadığınızı kontrol edebilirsiniz. Bir sene boyunca hangi alanda ağırlıklı olarak harcama yaptığınızı ve bunların ‘ihtiyaç’ mı yoksa ‘istek’ mi olduğunu belirleyebilirsiniz.
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2023 yılı içinde yaptığınız harcamaların ne derece ihtiyaç teşkil ettiğini, gereksiz ne boyutta kart kullandığınızı idrak ettikten sonra yeni yılda da bu harcamaları nasıl tasarruf ve birikime yönlendireceğinizi de planlarsanız cari dengenizi de kişisel bazda sağlama almış olacaksınız.

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