Finans Analisti İslam Memiş açıkladı: Neredeyse altın kadar kazandırıyor

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, ekonomide yeni haftanın değerlendirmesini yaptı.

İslam Memiş yatırımcılara, "Eğer varlıklarınızı başka bir yöne kaydırmayacaksanız bozdurmanızı önermiyorum." uyarısında bulundu.

1 Temmuz'dan sonra koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin daha da genişletileceğini hatırlatan Memiş, şunları söyledi:

"Herkesin gelir gideri ve tasarrufu farklıdır. Dolayısıyla herkes altına yatırım yapamayabilir. Gümüşün gramı 4 lira. Peki neden gümüş almıyorsunuz? Mesela son dönemde altın yüzde 36 civarında kazandırdıysa gümüş de yüzde otuz civarında kazandırdı. Hatta Mayıs ayında altını tahttan indirerek daha fazla kazandırdı. Gümüş önümüzdeki 3 yıllık süreçte ciddi oranda değer kazanacak."

'İnsanlar farkında olmadan kumar bağımlısı oldu'

"Varlıklarınız fiziki olarak sizin elinizde değilse ve oranına göre üzerinde sürekli oynayarak farklı varlıklara yönlendiriyorsanız bu sizin farkında olmadan kumar bağımlısı olduğunuz anlamına geliyor. Özellikle pandemi sürecinde insanları kumar bağımlısı yaptılar. Buna hiç gerek yok."