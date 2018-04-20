Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?

Yüksek maliyetiyle dikkat çeken "Mehmed: Bir Cihan Fatihi", reytinglerde beklentiyi karşılamayınca altıncı bölümde apar topar bitirilmesine karar verilmişti. O3 Medya’nın sadece dekorları için 4,5 milyon harcama yaptığı, Altan Dönmez’in çektiği ilk bölümünü de çöpe atıp sil baştan ekip kurduğu diziyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Medyatava'nın haberine göre, O3 Medya’nın ortağı Onur Güvenatam’ın diziyi devam ettirmek için harekete geçtiği konuşuluyor. Güvenatam’ın “Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin devam etmesi için atv ile görüşmeler olduğu ifade edildi. Büyük iddialarla çekimlerine başlanan dizi için atv’yle yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. İlk kez bir dizisi reytinglere yenilen Kenan İmirzalıoğlu, geçen yıl proje için imza attığında “Bizimki dünya çapında bir prodüksiyon ve çok iddialı olacak” yorumunu yapmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak