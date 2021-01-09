Filomena etkisi ne demek?İspanya'da dün başlayan ve Filomena adı verilen kar fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken dün gece de başkent Madrid'deki Barajas Havalimanı'ndaki uçuşların durmasına sebep oldu. Havalimanının da bugün kapalı olacağı açıklandı.

İspanya'da dün öğleden sonra başlayan ve bugün şiddetini iyice gösteren Filomena kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.

Şiddetli fırtına ve kara maruz kalan ülkede güneydeki Malaga kentinde bulunan bir nehrin sularının yükselmesiyle aracının içinde mahsur kalan kadın boğularak hayatını kaybederken Calatayud kentinde ise sokakta yaşayan bir adam donarak hayatını kaybetti.

Fırtına, başkentteki hava trafiğini felç etmenin yanı sıra demiryolu ağını da kötü yönde etkiledi. Üstelik farklı noktalarda trafik kazaları da oldu.

Otobüs hatları kesintiye uğradı. Askeri Acil Durum Birimi (UME), yollarda mahsur kalan araçları kurtardı.

Metereoloji Servisi (Aemet), 1971 yılından beri Madrid'deki en yoğun kar yağışı olduğunu bildirdi.

Metereoloji Servisi Aemet, yoğun kar yağışından dolayı Madrid ve diğer dört bölgede kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahat etmekten kaçınılması gerektiğini ve acil servislerin talimatlarının takip edilmesi yönünde uyarıda bulundu. Başbakan Sanchez “Filomena fırtınası karşısında son derece dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.