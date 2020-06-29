Filolar yeni normale uyuyor araçlar garajlardan çıkıyor

Onur Yılmaz

Turizm sektöründe sezonun açılmasıyla beraber araç kiralama (rent a car) şirketleri yeni tarifelerini devreye aldı. Yoğun bir taleple karşı karşıya kalan şirketlerin garajlarındaki araçlar, yollara koyuldu.

Güvenlik ön planda

Türkiye’nin önde gelen ve sayıları 100’ü geçen rent a car firmaları geçen yıl tatil ve bayram sezonunda neredeyse tüm taşıtlarını hizmete vermişti. O dönemde otobüs, tren ve uçak gibi ulaşım araçları yerine günlük araç kiralama uygulamasından yararlanan binlerce vatandaş, aileleriyle birlikte Anadolu’nun yanı sıra Antalya, Bodrum, Marmaris gibi tatil beldelerine gitmeyi tercih etmişti. 2020’de ise tercihlerde öncelik Corona virüsü (Covid-19) riskinden korunmaya verildi.

Hijyen önemli

Kurumsal rent a car şirketlerinden sorunsuz hizmet almak isteyen vatandaşlarda araçlarını teslim alırken hijyen hassasiyeti üst seviyede. Bu durum araç kiralama sektörü temsilcileri, filolarında yer alan otomobilleri devamlı temizliyor ve havalandırıyorlar.

Teslimat öncesi sık temas edilen alanları dezenfekte ediyorlar.

Öbür taraftan Covid-19’la mücadele döneminde otomobil taleplerinin büyük bölümünün sanal ortamdan gelmesi rent a car firmalarını, dijitalleşmeye sevk ediyor. Yeni uygulamaları devreye alan firmalardan LeasePlan, TıklaKirala hizmetiyle öne çıkıyor. Bu hizmet sayesinde teslime hazır ikinci el araçlara ait bilgilere saniyeler içerisinde görüntülenebiliyor. Araçların fiyat bilgilerine de erişilebiliyor. Araç kiralama şirketlerinin yetkilileri, pandemi sürecinde online siparişlerin yüzde 20 arttığına dikkat çekerek, “Bu durum internet sitelerimizi yeniden yapılandırmaya, kuvvetlendirme zorunda bırakıyor” diyorlar. Covid-19’un toplu taşımaya ilgiyi sınırladığını; kiralık otomobil arayışlarını arttırdığını anlatan aynı yetkililer, şu ifadeleri kullanıyorlar:

Yüzde 140 artış var

“Araçlarımızın hijyenik ve güvenli bulunup tercih edilmesi bizi mutlu ediyor. İlerisi için ümitlerimizi arttırıyor. Yeni normale adapte oluyoruz. Yaz sezonundan umutluyuz. Sonbaharda da gelirlerimizi katlayacağımız kanısındayız. Öte yandan günlük kiralamada salgının olumsuz etkilerinin azalmaya başladığını görüyoruz. Salgın döneminde havalimanı şubelerinde yüzde 70, şehir içi şubelerde ise yüzde 50’ye varan oranda daralma gözlenmişti. Haziran ayı itibarıyla ise sektörde yeniden bir hareketlenme söz konusu. Haziran ayının ilk 10 günlük sürecinde bir önceki ayın aynı dönemine göre rezervasyonlarda yüzde 436, kiralamada ise yüzde 140 oranında artış gözlemliyoruz. Havalimanlarının tam kapasiteyle hizmet vermeye ve yurt dışı uçuşların başlamasıyla birlikte günlük kiralamada daha pozitif günler göreceğimizi düşünüyoruz.”

Büyüme ivmelendi

Geçen yıl gelirlerini yüzde 15 arttıran sektör, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğe rağmen bu yıl da büyüme bekliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde araç kiralamalarının yüzde 30’lara kadar fark atması bekleniyor.

Alışkanlıklar değişiyor

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları (TOKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici ise yeni normalin temassız hizmetleri, hijyen standartlarını ve dijitalleşme yatırımlarını gündeme getirdiğini söyledi. Tüm sektörlerin Covid-19 sonrası için hazırlıklarını yapmaları gerektiğinin altını çizen Ekici, şöyle konuştu: “Bundan böyle şehir içi ulaşımda toplu taşımaya ve şehirler arası yolculuklarda uçak, tren ve otobüse olan talebin belirli bir yüzdesinin araç kiralama ile ve araç paylaşımına kayacağı öngörülmektedir. Bu da otomotiv ve araç kiralama sektörüne pozitif etki edecektir. Kiralamada daha dijital bir dünya zaten hayata geçmeye başlamıştı. Firmalar daha az temasla elektronik ortamda satın alma yapılabilen süreçleri tasarlıyordu. Yeni dünyada daha az fiziksel temas ve daha çok dijitalleşme olacak.”