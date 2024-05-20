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Yaşam Filmlerde yaşanan olay başına geldi
Yaşam

Filmlerde yaşanan olay başına geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-20 16:06:00 -
Filmlerde yaşanan olay başına geldi

Seyyar balon satıcısı, filmlerde yaşanan olayın bir benzeri başına geldi. Seyyar satıcı 2 bin lira zarar etti.

Eskişehir'de ekmek parası kazanmak için gayret gösteren seyyar balon satıcısı Eyüp Ketenci, geçtiğimiz ay kentin en işlek noktalarından olan Porsuk Bulvarı üzerinde kaza eseri elindeki bütün uçan balonları kaçırmıştı. Bunun sonucunda havalanan onlarca balon bölgedeki bir ağaca takılı kalırken, satıcı tüm çabalarına rağmen mallarını geri alamamıştı. İlginç görüntüler oluşturan talihsiz olayla ilgili konuşan Ketenci, balonlarını bir çocuğa satış yaparken elinden kaçırdığını ve yaklaşık 2 bin 500 lira zarara uğradığını söyledi. Balonları havalandıktan sonra büyük bir üzüntü yaşadığını da sözlerine ekleyen emektar vatandaş, artık ürünlerini eline eskisinden sıkı bağlayarak daha tedbirli davrandığını belirtti.

"Bir çocuğun eline balonu bağlayacakken benimkiler çekip gitti"

Eskişehir'de seyyar olarak balon satarak geçimini sağlayan Eyüp Ketenci, "Bir tane çocuk gelimişti, ona balon verecektim. Sonra ipi onun eline bağlayacakken benim balonlarım çekip gitti. Geri de alamadım, nasıl alacaksın? Uçar gider. Hiç girişimde bile bulunmadım. Ama çok üzüldüm. Aşağı yukarı 2 bin lira zararım oldu. Çevredeki insanlar da 'Yazık olmuş' deyip geçtiler. Ama olabiliyor yani böyle. O günden sonra balonları daha sıkı, iyice bağlamaya başladım. Şimdi eskisi gibi ipleri bırakmıyorum, koparıyorum ve öyle müşteriye veriyorum" dedi.

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