0553 313 94 23
impression

Filmi çekilen mafya lideri ölü bulundu

2006 yapımı The Departed ve 2015 yapımı Johnny Depp gibi filmlere konu olan 89 yaşındaki mafya lideri James "Whitney" Bulger hücresinde ölü bulundu.

30 Ekim 2018 Salı 21:32
Filmi çekilen mafya lideri ölü bulundu

ABD'de 89 yaşındaki mafya lideri James 'Whitney' Bulger (89), bugün nakledildiği West Virginia'daki cezaevinde kaldığı hücrede ölü bulundu.

ABD'li ünlü mafya babası James 'Whitney' Bulger (89), West Virgina'da kaldığı cezaevinde öldürüldü.

Boston Globe'un haberine göre, Florida'da kaldığı cezaevinden West Virginia'ya bugün nakledilen Bulger, hücresinde ölü bulundu.

FBI'ın 16 yıllık araması sonucunda 2011 yılında California'da yakalanan Bulger, 2013 yılında 11 cinayetten hüküm giymişti.

Boston'daki İrlanda mafyasının önde gelen isimlerinden biri olarak görülen Bulger'in hayat öyküsü birçok filmde işlenmişti.

2006 yapımı Akademi ödüllü The Departed ve 2015 yapımı Johnny Depp'in başrolünde oynadığı Black Mass isimli film Winter Hill çetesinin lideri Bulger'in hayatından esinlenerek çekilmişti.

Bulger'in ölü bulunduğu Hazelton cezaevi 1385 mahkuma ev sahipliği yapıyordu.

Ünlü gangsterin ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 21:32
  1. mafya babası
  2. whitney
  3. Johnny Depp
  4. Black Mass
  5. The Departed
  6. Hazelton cezaevi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dış kulak iltihabı nedir? Nasıl tedavi edilir?
    1. Dış kulak iltihabı nedir? Nasıl tedavi..
    2. Ev yapımı yumuşatıcı nasıl yapılır?
    3. Siyah ahududu bağışıklık sistemini..
    4. Zerdeçal maskesi tarifi
    5. Sular ısınıyor! İran'dan ABD'ye çok..
    6. Güvelerden kurtulmak için...
    7. Baskıcı ailenin çocuğu yalancılığı..
    8. Tıkanan lavaboları açmak için yapmanız..
    9. Yoğurt otunun bilinmeyen faydaları
    10. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    11. Çocukların utangaç olmasının nedenleri..
    12. Kolesterolünüz yükseliyorsa... Bu..
    13. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi..
    14. İstanbul'da yapılan son anket! İşte..
    15. Korkunç olay! Köpek, bebek cesedini...
    16. Nevşehir'de iki araç çarpıştı: 1 ölü,..
    17. Filmi çekilen mafya lideri ölü bulundu
    18. Fatih Terim, Igor Tudor'un gerisinde..
    19. Karadavi'nin kızının tutukluluk süresi..
    20. Gaziantep'te FETÖ'nün TSK'daki 'mahrem..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?