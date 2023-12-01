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Sosyal Medya Film sahnesi değil gerçek! Sosyal medyada gündem olan fırtına görüntüsü
Sosyal Medya

Film sahnesi değil gerçek! Sosyal medyada gündem olan fırtına görüntüsü

Yeniakit Publisher
2023-12-01 17:43:00 - 2023-12-01 18:38:59

Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtınanın dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı.

27 Kasım günü neredeyse tüm Doğu Karadeniz sahilinde etkili olan fırtınanın dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Film sahnesini aratmayan görüntülerde Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki balıkçı barınakları fırtına değil adeta bir tsunamiyi yaşadı.

27 Kasım günü yaşanan fırtınada şiddetli yağış ve fırtınada dev dalgalar, Kemalpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağına zarar vermişti. Dalgakıranları aşan dalgalar, balıkçı barınaklarını yıkmış, bazı tekneleri batmıştı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu!

Yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Film sahnelerini aratmayan o anlarda dalgalar önüne ne çıkarsa yıkıp geçiyor. Tsunamiyi aratmayan görüntülerin yaşandığı anı bölgede balıkçılık yapan bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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