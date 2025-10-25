Film sahnelerini aratmadı! İşte yaramaz ayıyı kurtarma operasyonu

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde, haftalardır köy çevresinde tek başına dolaşan yavru ayı, bu kez köpeklerin kovalaması sonucu bir ağacın tepesine sığındı. Ağaca tırmanan ve burada bekleyen yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri ile köylüleri seferber etti. Yavru ayıyı kurtarma girişimi, ayının ağaçtan atlayarak dağlık alana kaçmasıyla son buldu. O anlar, köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sırataşlar köyünde yaklaşık bir aydır görülen ve tarlalardaki sebzelerle hayatta kalmaya çalışan zayıf yavru ayı, daha önce DKMP ekiplerinin yaptığı aramalara rağmen bulunamamıştı. Köy sakinlerinin yavru ayının köpekler tarafından zarar görmemesi için çabası sürerken, bu kez ayı bir ağacın üzerinde fark edildi.

Ayı ağaçtan aniden atladı

Köylüler, yavru ayıyı ağaçta görünce durumu hemen DKMP ekiplerine bildirdi. Ekiplerin köye gelmesiyle birlikte, Aydıntepe itfaiyesinden de yardım istendi. İtfaiye aracının yardımıyla ağaca yaklaşan DKMP personeli, yorgun ve zayıf düşmüş yavru ayıyı bulunduğu yerden indirmeye çalıştı Ancak ağacın üzerinde dakikalarca duran ve iyi beslenemediği için bir hayli zayıfladığı görülen yavru ayı, gücünü kaybedince beklenmedik bir hamle yaptı. Yavru ayı, kurtarılmaya çalışıldığı sırada aniden ağaçtan atlayarak, kaçmaya başladı.

Dağlık alana doğru koştu

Yavru ayının kaçması üzerine hem DKMP ekipleri hem de köy sakinleri seferber oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan köy sakinlerinden Ahmet Bayram, ayının önünü kesmeye çalıştığı esnada telefonuyla birlikte yuvarlandı. Tüm çabalara rağmen yavru ayı, ekiplerin ve köylülerin elinden kurtularak, hızla dağlık alana doğru koştu ve gözden kayboldu.

Köy sakinleri, annesini kaybettiği düşünülen ve güçsüz düşen yavru ayının bir an önce koruma altına alınması için yoğun çaba gösterirken, yaşanan hareketli anlar köy sakinlerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Köylülerin yavru ayıyı kurtarma operasyonu ve yaşanan kovalamaca, film sahnelerini aratmadı.