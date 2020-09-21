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Gündem Film sahneleri gerçek oldu! Alkollü yakalanan hakim bakın ne yaptı
Gündem

Film sahneleri gerçek oldu! Alkollü yakalanan hakim bakın ne yaptı

Adana'da alkollü araç kullanırken yakalanan hakim H.Y. kendisini durduran polislere küfür ve hakaretler yağdırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:20:00 -

Adana'nın Bağlar ilçesinde Adana Sulh Hukuk Hakimi H.Y., alkollü şekilde araç kullanırken polislere yakalandı. Polislerin hakkında işlem yapmak istediği hakim H.Y polis memurlarına saldırdı.

Ayakta duramadı

Görüntülerde ayakta durmakta zorlandığı görülen H.Y polislere saldırdı. Hakim H.Y polislere tehditler savurup ağza alınmayacak sözler söyledi. Görüntülerin sonunda tekrar aracından inerek polislere saldırmaya çalışan H.Y. dengesini kaybederek yere düştü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan hakim, hastanedeki doktorlara da saldırdı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.Dairesi'nin soruşturma izni verdiği hakimin 216 promil alkollü olduüğu belirlendi. H.Y tedbiren Van hakimliği'ne atandı.

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