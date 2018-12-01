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Film gibi olay! Yer: Adana... Damadına sıktı, boruyu vurdu, sokağı su bastı

Adana'da bir adam, kızına rahatsızlık verdiği iddiasıyla damadına ateş etti, su borusunu vurdu. Film gibi olayda, sokağı bir anda su bastı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:19
Film gibi olay! Yer: Adana... Damadına sıktı, boruyu vurdu, sokağı su bastı

Adana'da kızına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle damadını vurmak isteyen adam, evi basarak tabancayla ateş edince su borusunu vurdu. Sokak bir anda su içerisinde kaldı.

Evi terk etti

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar A. ve Sibel Y. bir ay önce resmi nikah olmadan evlendi. Ancak çift arasında erkeğin genç kadına iyi davranmadığı iddiasıyla anlaşmazlık çıkmaya başladı. En son yaşanan anlaşmazlık ise kavgaya dönüşünce genç kadın evi terk ederek baba evine gitti. 

Baba, damadın evini bastı

Babasının evine dönen Sibel Y., ailesine bir daha eşinin yanına gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine baba Murat Y. (56) yanına çocuklarını da alarak Yaşar A.'nın evine gitti. Üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Murat Y. damadını vurmak için eve rastgele ateş açtı. Korkan damat ise yatağın altına gizlendi.

Su borusunu vurdu

Bu sırada tabancadan çıkan mermiler evin girişinde bulunan su borusuna isabet etti. Hasar alan borudan akan sular ise sokağı su içerisinde bıraktı.

Polise sığındı

Murat Y. ve beraberindekiler ise olay yerinden kaçtı. Bir süre yatağın altında gizlenen Yaşar A. şüphelilerin kaçtığını görünce polis merkezine sığındı.

Tabanca ele geçirildi

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Murat Y.'yi ve oğlunu yakalarken, olayda kullandığı tabancayı da ele geçirdi.

Kaynak: İHA

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 09:19
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