Film gibi olay! Çalıntı helikopterle mahkum kaçırmaya kalktılar
Avrupa ülkesi Belçika'nın Anvers kentinde helikopter kaçıran 3 kişi cezaevinden mahkum kaçırmaya kalktı.
Belçika'da bulunan Anvers kenti savcılığının verdiği bilgiye göre, şehrin yakınındaki bir havaalanına giden 3 kişi, park halindeki bir helikopteri pilotunun başına silah dayayarak tehdit edip kaçırdı.
Silahlı 3 kişi ve pilotu taşıyan helikopter, cezaevi üzerinde bir süre tur attı ancak yere inmeyi başaramadı.
Pilot tarafından verilen bilgide başka bir havalimanına iniş yapan helikopterde bulunan 3 kişi ormanlık alana girerek kayıplara karıştı.
Cezaevi yönetimi durumu fark edince sayım yaptı ancak eksik mahkum bulunmadığı bildirildi.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.