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Dünya Film gibi olay! Çalıntı helikopterle mahkum kaçırmaya kalktılar
Dünya

Film gibi olay! Çalıntı helikopterle mahkum kaçırmaya kalktılar

Avrupa ülkesi Belçika'nın Anvers kentinde helikopter kaçıran 3 kişi cezaevinden mahkum kaçırmaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 00:10:00 -

Belçika'da bulunan Anvers kenti savcılığının verdiği bilgiye göre, şehrin yakınındaki bir havaalanına giden 3 kişi, park halindeki bir helikopteri pilotunun başına silah dayayarak tehdit edip kaçırdı.

Silahlı 3 kişi ve pilotu taşıyan helikopter, cezaevi üzerinde bir süre tur attı ancak yere inmeyi başaramadı.

Pilot tarafından verilen bilgide başka bir havalimanına iniş yapan helikopterde bulunan 3 kişi ormanlık alana girerek kayıplara karıştı.

Cezaevi yönetimi durumu fark edince sayım yaptı ancak eksik mahkum bulunmadığı bildirildi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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