0553 313 94 23

Film gibi hırsızlık! 1,5 milyon Euro'luk yatı çaldılar

Muğla'da karı koca görünümündeki Rus çift, yanlarındaki iki kaptanla bir hafta süreyle şirketin en lüks yatını 12 bin euroya kiraladıktan sonra Marmaris açıklarına demirledi. Ardından da şebekenin diğer üyeleri yatı kaçırdı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:53
Film gibi hırsızlık! 1,5 milyon Euro'luk yatı çaldılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir yat kiralama şirketine ait 'Ghost 3' isimli 21 metre uzunluğundaki yelkenli yat, 13 Temmuz'da Rus olan karı koca görünümündeki çift tarafından bir hafta süre için 12 bin euroya kiralandı. Hırsızlık şebekesinin üyeleri aynı gün akşam saatlerinde teslim alıp marinadan çıkardıkları yatı, Marmaris açıklarına demirledi. Şirketin takip sistemine göre bir hafta süreyle Marmaris koylarını gezdiği görülen yatın, çalındığı ise 19 Temmuz günü teslim edilmemesiyle ortaya çıktı.

Planlarını kusursuz işletmişler

Yatın teslim edilmemesi üzerine şirket yöneticileri polise ihbarda bulundu. Polisin ve bağlantı kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı araştırmada, güvenlik kamerası kayıtları da incelenerek şebekenin hırsızlık yöntemi ortaya çıkartıldı. Buna göre yatı teslim alan iki kaptan ile Rus çift, aynı gece Marmaris açıklarına demirleyen yatı yanlarına gelen üç kişiye teslim edip, ayrıldı. Bu üç kişinin yattaki takip sistemini söktükleri, şirketin şüphelenmemesi için başka bir tekneye taktıkları, o teknenin sürekli Marmaris koylarını dolaştığı belirlendi.

Piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan yat ise bu sırada şebeke üyeleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü. Yatın nerede olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürerken, uluslararası sularda olma ihtimaline karşı Interpol de devreye girdi.

'Farklı bir kıtaya götürülmüş olabilir'

Dünyada sadece 67 tane bulunan yatı çalan ve planlarını kusursuz işleten şebeke üyelerinin bulunmasını beklediklerini, ancak tek bir ipucu bile elde edilemediğini söyleyen firmanın Genel Müdürü Patrick Frere, "Bizden normal yöntemlerle yatı kiraladılar. Sonra yat kayboldu. Biz sık sık yatın nerede olduğunu kontrol ediyorduk ama hep yakınımızda gördük. Meğerse o da hırsızların bir oyunuymuş, takip sistemini başka bir tekneye takmışlar o da koyları dolaşıp durmuş. Son günde takip cihazını da denize atıp tekne de gitmiş. Yat dünyada sayılı. Bulunmaması ilginç. Ben yatın, açıkta yük gemisine alınıp farklı bir kıtaya götürüldüğünü düşünüyorum. Meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:53
  1. Muğla
  2. Marmaris

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Öksüz ve yetimleri sevindirelim'
    1. 'Öksüz ve yetimleri sevindirelim'
    2. Norveç’te bir camide saldırı: 1 yaralı
    3. Kurbanlıktan sonra en çok Türk kahvesi..
    4. BAE'den Yemen'de ateşkes çağrısı
    5. 'Garibanlara el uzatma zamanı'
    6. Pakistan Hindistan ile ticari..
    7. Malatya jandarmasından trafikte..
    8. Ticari araç elektrik direğine çarptı:..
    9. 'Şimdi kurban için bağış zamanı'
    10. Rusya'dan Keşmir'i ilhak eden..
    11. Kurban payı nedir? Kurban payı nasıl..
    12. Yukarı Tekke Mezarlığı ziyaretçi..
    13. Akar ve TSK'nin komuta kademesi KKTC'de
    14. Kuşadası’nda eğitimli köpekler ve..
    15. Kuşadası’nda mezarlıklar ziyaretçi..
    16. Diyanet açıkladı! İl il Kurban Bayramı..
    17. 7 saat süren kaçak kurbanlık..
    18. Menemen’de bayramlaşma merasimi
    19. Kurban ne zaman kesilir? Kurban..
    20. Yaşlı kadının çifte bayram sevinci
    21. AK Parti Menemen’den muhtarlara ziyaret
    22. Fıstık çalan çeteyi çökerten komutan..
    23. Kars’ta iki aile arasında yayla..
    24. Kurban etinin faydaları nelerdir?
    25. Alisson'dan Liverpool'a kötü haber
    26. Vali Deniz ve eşi şehit ailesi ile..
    27. Tamamlandığından bölgenin en büyük..
    28. Evde kıyma nasıl çekilir? Evde kıyma..
    29. TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da
    30. Kars’ta, “Kemerin ses getirsin”..
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti