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Dünya Filistinlilerin yüzde 75’i Abbas’ı istemiyor
Dünya

Filistinlilerin yüzde 75’i Abbas’ı istemiyor

Filistin Anketler ve Siyasi Araştırmalar Merkezi tarafından hem Batı Yaka bölgesinde hem de Gazze’de 14-23 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 75’i, 16 yıldır Devlet Başkanı olan Mahmud Abbas’ın görevi bırakmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 20:50:00 -
Filistinlilerin yüzde 75’i Abbas’ı istemiyor

Filistin’de Yaser Arafat’ın ölümü sonrası 2005’te devlet başkanlığı seçimini kazanan ve 16 yıldır görevde olan Mahmud Abbas’ı Filistin halkı artık istemiyor. Filistin’de 28 Ekim günü açıklanan bir kamuoyu araştırmasına göre Filistin halkının önemli bir kesimi Mahmud Abbas’ın başkanlığından memnun değil. 

Halk bir an önce istifa etmesini istiyor

Filistin Anketler ve Siyasi Araştırmalar Merkezi tarafından hem Batı Yaka bölgesinde hem de Gazze’de 14-23 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasına katılan halkın yüzde 75’i Mahmud Abbas’ı istemezken, bir an önce istifa etmesini talep ediyor. Filistin Enformasyon Merkezi’nin aktardığı habere göre, anketin gerçekleştirilmesinden önceki altı aylık süre içinde Filistin’in iç siyasetinde yaşanan bazı önemli gelişmelerin ve işgalci İsrail devletiyle ilişkilerin bunda etkili olduğu ifade edildi. 

Filistin Enformasyon Merkezi’nin yayınladığı habere göre ortaya çıkan sonuçta rolü olan gelişmelerin başında ise şunlar sıralandı: 

* Mayıs’ta gerçekleştirilmesi kararlaştırılan seçimlerin İsrail baskısına boyun eğerek ertelenmesi.

* İsrail güçlerinin bazı kutsal mekanlara saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinli aileleri tehdit etmesi sonrasında halkla çatışmalar yaşanması.

* Söz konusu olayların ardından Tel Aviv rejiminin Gazze’ye yönelik saldırısı.

* Siyasi aktivist Nizar Benat’ın Filistin güvenlik görevlileri tarafından işkenceyle öldürülmesi sonucu oluşan olumsuz hava ve tepki.

Bahanelerle seçimi askıya almıştı

Abbas, bu yıl yapılması planlanan seçimleri çeşitli bahanelerle ertelemişti. Abbas’ın, seçimleri kazanamayacağının farkında olduğu ve seçimleri bu sebeple askıya aldığı belirtiliyordu.

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