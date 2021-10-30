Filistinlilerin dörtte üçü Mahmud Abbas'ı istemiyor

Filistin'de yapılan bir kamuoyu araştırması, Filistinlilerin yüzde 75'inin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istifasını istediğini ortaya koydu. Filistin Anketler ve Siyasi Araştırmalar Merkezi tarafından hem Batı Yaka'da hem de Gazze'de gerçekleştirilen ve 28 Ekim'de açıklanan kamuoyu araştırmasından çıkan sonuç oldukça çarpıcı bulundu. Anketin yapılmasından önceki 6 aylık süre zarfında Filistin'in iç siyasetinde yaşanan bazı önemli gelişmelerin ve siyonist İsrail'le ilişkilerin kamuoyu yoklamasından çıkan sonuçta etkili olduğu belirtildi.

Abbas seçimleri ertelemişti

Bu yıl yapılması planlanan seçimleri erteleyen Abbas'ın, sandıkta kazanamayacağının farkında olduğu ve seçimleri bu sebeple askıya aldığı belirtiliyordu.