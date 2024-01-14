Filistinlilerden "Gazze'yi terk etmeyeceğiz" mesajı

İsrail'in 7 Ekim'de yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, can kaybı, yaralanma, hayati öneme sahip yapıların yerle bir olmasının yanı sıra hayatta kalan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini de beraberinde getiriyor.

Yaklaşık 2,4 milyon nüfuslu Gazze'de nüfusun 1,9 milyondan fazlası saldırılar nedeniyle zorla yerinden edildi. Filistin halkı, İsrail ordusunun saldırı tehdidi ve yıkıcı askeri operasyonlar nedeniyle abluka altında bir bölgeden diğerine yerlerinden edildi.

Yüzölçümü yaklaşık 365 kilometrekare olan Gazze Şeridi, dünyanın en yoğun nüfusuna sahip bölgelerinden biri.

İsrail'in 17 yıldır uyguladığı ablukanın yanı sıra tekrar eden saldırılarına maruz kalan Gazze'de yaşam koşulları, 7 Ekim'de başlayan ve 100 günü geride bırakan saldırılar altında daha da kötüye gidiyor.

Buna rağmen Filistinliler, İsrail'in her türlü saldırısına rağmen evlerinin enkazı üzerinde yaşamayı göze alma pahasına olsa da "İsrail'in kendilerini zorla Gazze'den çıkarma" girişimlerini kabul etmeyeceklerini ifade ediyor.

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Filistinlilerin çoğu, Gazze kenti ile bölgenin kuzey illerinden güneyine doğru yerinden edildi. Zorunlu göç dalgası hala İsrail'in kara ve hava saldırılarının yoğun olduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Vusta ile Han Yunus'tan güneydeki Refah'a doğru devam ediyor.

"Evlerimize dönmemiz gerekiyor"

Gazze'nin doğusundaki Şucaiye Mahallesinden önce En-Nusayrat Mülteci Kampı sonra da Refah'a zorla yerinden edilen Filistinli yaşlı kadın Zeynep Haccac, şunları dile getirdi:

"Evlerimize dönmemiz gerekiyor. Eğer evlerimiz yıkıldıysa enkazın üzerinde bir çadıra dönmeliyiz. Burada, Refah'ta kalmaktansa, evimizin yıkıntılarının üstünde ya da arazisinde kalmak daha iyi. Bu hayat tarzı artık çok zor hale geldi. Biz ömrünün tamamını savaşlar ve zor koşullar altında geçirmiş bir halkız ama topraklarımız üzerinde kararlı bir şekilde duruyoruz."

Eşi Heysem Haccac ise "Her ne kadar Şucaiye'den Nusayrat'a oradan da Refah'a zorla yerimizden edilmiş olsak da zorla yerinden edilme politikasını reddediyoruz." dedi.

İsrail ordusunun bombardımanları ve askeri operasyonları nedeniyle Gazze Şeridi'nde güvenli tek bir yer kalmadığını dile getiren Haccac, "Maruz kalınan zor şartlara; toprak üzerinde uyumamıza rağmen hayatta olduğumuz için Allah'a şükürler olsun." ifadesini kullandı.

"Normal hayatımıza dönelim"

Haccac, İsrail ordusunun, yıkıcı uygulamalarına tepki göstererek, İsrail'in kendilerini çadırlarda ve toprak üzerinde yatmak, toprak fırında yemek pişirmek gibi ilkel bir yaşama mecbur bıraktığını; 1940'lı ve 1950 zamanlara döndürdüğünü dile getirdi.

Dedelerinin geçmişteki zorlu yaşam koşullarını günümüzde İsrail saldırıları altında bizzat yaşadıklarını, geriye bir tek deveye binmek kaldığını söyleyen Haccac, en temel ihtiyaç olan suya bile ulaşmanın karmaşık bir süreç gerektirdiğini aktardı.

Haccac, temennisini şöyle ifade etti:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini, dünyanın geri kalanı gibi normal hayata dönmeyi, enkaz üzerinde çadırlarda da olsa evlerimize yeniden gitmeyi umuyorum."

"Evime dönmek istiyorum"

Refah'a sığınan Um Ahmed en-Neccar isimli Filistinli de İsrail saldırılarında Gazze kentinden zorla çıkarıldığını; zorla yerinden edilme politikasını reddettiğini ifade etti.

"Gazze'deki evime dönmek istiyorum. Burada yaşayamıyorum." diyen Um Ahmed, şunları aktardı:

"Ailemi, yakınlarımı, arkadaşlarımı, komşularımı özledim. Doğduğum, büyüdüğüm, en güzel günleri geçirdiğim, çocuklarımın ve torunlarımın doğduğu yer olan, gurur ve şeref ülkesi Gazze'ye dönmek istiyoruz."

Um Ahmed, "Gazze halkı, İsrail ordusunun yok ettiği konutları ve altyapıyı yeniden inşa edecektir." diye konuştu.