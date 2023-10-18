"Filistinliler topraklarını sattı" algısı yapıyordu! Oğuzhan Uğur'dan İsrail paylaşımı
Babasının çiftliği sandığı sosyal medyada "Filistinliler topraklarını sattı" şeklinde algı operasyonu yürüten Oğuzhan Uğur, hastaneye saldırarak sivilleri katleden İsrail terörüyle ilgili paylaşım yaptı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Kana susayan İsrail terörü, ölüm saçtığı Filistin'de hastaneyi hedef aldı. Kalleş saldırının ardından yüzlerce masum insan şehit oldu.
İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken daha önce "Filistinliler topraklarını sattı" diyerek İsrail sempatizanlığı yapan Oğuzhan Uğur insanlık kastı.
Deprem ve seçim dönemi başta olmak üzere sosyal medyada yaptığı algı operasyonlarıyla bilinen Uğur, sosyal medya şovunda şu ifadeleri kullandı:
İsrail hastane bombaladı! Yine dünyanın gözü önünde suç işledi. Savaş suçu falan değil bu, savaşın kuralı, savaşçının onuru olur. Bu düpedüz terördür.
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Daha önceki yalanlarının cezasız kalmasından dolayı şımaran Oğuzhan Uğur, terörist İsrail'in katlettiği Filistinliler için şu çirkin ifadeleri kullanmıştı:
"Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail’e intihar saldırısı yaptı."
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