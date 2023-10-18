  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Filistinliler topraklarını sattı" algısı yapıyordu! Oğuzhan Uğur'dan İsrail paylaşımı
Gündem

"Filistinliler topraklarını sattı" algısı yapıyordu! Oğuzhan Uğur'dan İsrail paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 00:01:00 - 2023-10-18 00:11:42
"Filistinliler topraklarını sattı" algısı yapıyordu! Oğuzhan Uğur'dan İsrail paylaşımı

Babasının çiftliği sandığı sosyal medyada "Filistinliler topraklarını sattı" şeklinde algı operasyonu yürüten Oğuzhan Uğur, hastaneye saldırarak sivilleri katleden İsrail terörüyle ilgili paylaşım yaptı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Kana susayan İsrail terörü, ölüm saçtığı Filistin'de hastaneyi hedef aldı. Kalleş saldırının ardından yüzlerce masum insan şehit oldu.

İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken daha önce "Filistinliler topraklarını sattı" diyerek İsrail sempatizanlığı yapan Oğuzhan Uğur insanlık kastı.

Deprem ve seçim dönemi başta olmak üzere sosyal medyada yaptığı algı operasyonlarıyla bilinen Uğur, sosyal medya şovunda şu ifadeleri kullandı:

İsrail hastane bombaladı! Yine dünyanın gözü önünde suç işledi. Savaş suçu falan değil bu, savaşın kuralı, savaşçının onuru olur. Bu düpedüz terördür.
ÖNE ÇIKAN VİDEO


İnsanlar katledilirken utanmadı!

Daha önceki yalanlarının cezasız kalmasından dolayı şımaran Oğuzhan Uğur, terörist İsrail'in katlettiği Filistinliler için şu çirkin ifadeleri kullanmıştı:

"Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail’e intihar saldırısı yaptı."

Bu PINC'in arkasında kim var?
Bu PINC'in arkasında kim var?

Gündem

Bu PINC'in arkasında kim var?

Taşı gediğine koydu! İsrail'in hastane saldırısını kınayan Ahmet Hoca'dan müthiş yorum
Taşı gediğine koydu! İsrail'in hastane saldırısını kınayan Ahmet Hoca'dan müthiş yorum

Gündem

Taşı gediğine koydu! İsrail'in hastane saldırısını kınayan Ahmet Hoca'dan müthiş yorum

Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki: Bu bir vahşettir
Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki: Bu bir vahşettir

Gündem

Siyasilerden İsrail'in hastane saldırısına tepki: Bu bir vahşettir

İsmail Haniye'den İsrail'in hastane saldırısına dair açıklama
İsmail Haniye'den İsrail'in hastane saldırısına dair açıklama

Gündem

İsmail Haniye'den İsrail'in hastane saldırısına dair açıklama

İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar
İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar

Gündem

İstanbul Gazze için ayağa kalktı! İsrail Başkonsolosluğuna akın ediyorlar

TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri
TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri

Gündem

TBMM'den İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına karşı ortak bildiri

Süleyman Soylu açıkladı" target="_blank">
İsrail terörünün arkasında kim var? Süleyman Soylu açıkladı
İsrail terörünün arkasında kim var? Süleyman Soylu açıkladı

Gündem

İsrail terörünün arkasında kim var? Süleyman Soylu açıkladı

İsrailli Bakandan skandal paylaşım
İsrailli Bakandan skandal paylaşım

Gündem

İsrailli Bakandan skandal paylaşım

 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23