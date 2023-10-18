"Filistinliler topraklarını sattı" algısı yapıyordu! Oğuzhan Uğur'dan İsrail paylaşımı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Kana susayan İsrail terörü, ölüm saçtığı Filistin'de hastaneyi hedef aldı. Kalleş saldırının ardından yüzlerce masum insan şehit oldu.

İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken daha önce "Filistinliler topraklarını sattı" diyerek İsrail sempatizanlığı yapan Oğuzhan Uğur insanlık kastı.

Deprem ve seçim dönemi başta olmak üzere sosyal medyada yaptığı algı operasyonlarıyla bilinen Uğur, sosyal medya şovunda şu ifadeleri kullandı:

İsrail hastane bombaladı! Yine dünyanın gözü önünde suç işledi. Savaş suçu falan değil bu, savaşın kuralı, savaşçının onuru olur. Bu düpedüz terördür.

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İnsanlar katledilirken utanmadı!

Daha önceki yalanlarının cezasız kalmasından dolayı şımaran Oğuzhan Uğur, terörist İsrail'in katlettiği Filistinliler için şu çirkin ifadeleri kullanmıştı:

"Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail’e intihar saldırısı yaptı."