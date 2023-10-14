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Dünya Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi iddiası yalanlandı
Dünya

Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi iddiası yalanlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 02:24:00 -
Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi iddiası yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkez, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi” ve "İsveç'te Hamas destekçileri, polis arabasını kaçırdı' iddialarının gerçek olmadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkez, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi” ve "İsveç'te Hamas destekçileri, polis arabasını kaçırdı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Görüntüler 3 yıl önceye ait

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu görüntüler, yaklaşık üç yıl önce Covid-19 pandemisi döneminde Ürdün’de sokağa çıkma yasağını ihlal etmek için düzenlenen sahte bir cenaze töreninde kaydedilmiştir. Görüntüler, o dönem basın yayın organlarında haberleştirilmiş ve sosyal medyada mizah amaçlı paylaşılmıştır."

İsveç'te polis arabası iddiası yalanlandı

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “İsveç’te Hamas destekçileri, protesto gösterilerinde polis arabasını kaçırdı” iddiası doğru değildir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İddiaya konu görüntüler, 2022 yılının Nisan ayında Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli kentlerinde düzenleyeceği Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına karşı gerçekleştirilen protestolar sırasında kaydedilmiştir.

Görüntülerin iddia edildiği gibi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin düzenlenen protestolarla bir ilgisi bulunmamaktadır.

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