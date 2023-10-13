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Dünya Filistinliler kıyamda! Kudüs'te herkes sokağa indi
Dünya

Filistinliler kıyamda! Kudüs'te herkes sokağa indi

Yeniakit Publisher
2023-10-13 14:06:00 -

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri kapattı. Kudüs halkı sokaklarda kıyama kalktı!..

Terör devleti İsrail, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı harekatında tüm dünyaya rezil olduktan sonra saldırılarına daha agresif şekilde devam ediyor.

Bugün cuma namazı için Müslümanlara izin vermeyen İsrail, Mescid-i Aksa'yı kapattı.

Rezil kararın ardından Kudüs halkı sokaklara indi, caddelerde direniş başladı.

O anlar saniye saniye kaydedildi.

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