Filistinliler kıyamda! Kudüs'te herkes sokağa indi
İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri kapattı. Kudüs halkı sokaklarda kıyama kalktı!..
Terör devleti İsrail, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı harekatında tüm dünyaya rezil olduktan sonra saldırılarına daha agresif şekilde devam ediyor.
Bugün cuma namazı için Müslümanlara izin vermeyen İsrail, Mescid-i Aksa'yı kapattı.
Rezil kararın ardından Kudüs halkı sokaklara indi, caddelerde direniş başladı.
O anlar saniye saniye kaydedildi.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünyada ilk kez İsrail mi ABD mi yapacak diye bekleniyordu! Selçuk Bayraktar paylaştı! TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı
Gündem
İsrail polisinden namaz kılanlara gaz bombası Seccadelerin boynu bükük kaldı İşte anbean yaşananlar