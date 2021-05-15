Filistinliler katledilirken sahilde eğleniyorlardı! Roket sesleriyle çil yavrusu gibi dağıldılar
Terör devleti İsrail Filistinlileri katlederken başkent Tel Aviv'in sahillerinde eğlenen İsraillilerin roket saldırıları nedeniyle kaçıştıkları görüntüler kameralara yansıdı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Mayıs'tan bu yana terör devleti İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını açıkladı.
Başkent Tel Aviv'e roket ile karşılık verildi
Öte yandan Filistin direniş örgütleri, işgalci terör devleti İsrail'e roket ile karşılık vermeye devam ediyor.
Son gelen görüntülerde sahilde eğlenen İsraillilerin roket saldırıları nedeniyle kaçıştıkları görüntüler kameralara yansıdı.