Filistinliler, İsrail saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi
Filistinli Meddah El- Kamar müzik grubu, terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda harabeye dönen binanın enkazı üzerinde halka açık konser verdi.
Filistinli Meddah El- Kamar müzik grubu, işgalci terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda harabeye dönen binanın enkazı üzerinde halka açık konser verdi.
Müzik grubu, "Enkaz Arasında Müzik" temasıyla, Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'ndeki Eş-Şuruk adlı binanın enkazı üzerinde şarkı söyledi.