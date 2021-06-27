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Dünya Filistinliler, İsrail saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi
Dünya

Filistinliler, İsrail saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi

Filistinli Meddah El- Kamar müzik grubu, terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda harabeye dönen binanın enkazı üzerinde halka açık konser verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 22:34:00 -
Filistinliler, İsrail saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi

Filistinli Meddah El- Kamar müzik grubu, işgalci terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda harabeye dönen binanın enkazı üzerinde halka açık konser verdi.

Müzik grubu, "Enkaz Arasında Müzik" temasıyla, Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'ndeki Eş-Şuruk adlı binanın enkazı üzerinde şarkı söyledi.

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