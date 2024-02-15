Filistinliler Halk Kongresi'nden Gazze için büyük yardım seferberliği!

Başlatılan yardım kampanyasına ilişkin bir basın açıklaması yayınlandı.

Açıklamada, katil İsrail'in Gazzeli masumlara yönelik saldırılarına dikkat çekilerek, "İsrail'in vahşi saldırıları devam ediyor. Bugüne kadar çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere yaklaşık 28 bin kişi şehit olduğu Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail’in işlediği soykırım suçları aralıksız beş aydır devam ediyor. Bu saldırılarda ayrıca 67 binden fazla kişi yaralandı." denildi.

"Saldırıların devam etmesiyle Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde insani kriz daha da kötüleşirken, Gazze Şeridi'ndeki halkımızın acil insani ihtiyaçları ışığında, bu vahşi saldırıların ilk anlarından itibaren Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi olarak Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı sorumluluk duygusuyla 'Gazze, hepimiz seninleyiz' kampanyasını başlattık." ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti:

Bu kampanya ile Gazze Şeridi'ndeki halkımızın direnişini güçlendirmeyi, İsrail'in onlara karşı işlediği suçları açığa çıkarmayı ve saldırıları durdurmak, sınır kapılarını açmak ve yardımların girişini sağlamak için baskı uygulamayı amaçladık.

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Bu bağlamda, Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi olarak başlattığımız kardeşlik projesinin ikinci aşamasının başladığını duyuruyoruz. Bu proje Gazze Şeridi'ndeki halkımızın yaraları sarma, evlerini ve sevdiklerini kaybetmiş, ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere acil destek sağlamanın çok acil hale geldiği bir zamanda gelen insani bir projedir.

Proje aynı zamanda yurt dışındaki Filistinli, Arap ve Müslümanlar ile Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı arasında bir kardeşlik ve dayanışma köprüsüdür. Bu, saldırılar sonucunda Filistinlilerin yaşadığı acılara karşı milli, İslami ve insani bir görevdir.

Kardeşlik projesi, yurt içi ve yurt dışındaki Filistinli aileler arasında toplumsal iletişimi tesis etmeyi, aralarında kardeşlik kurmayı, Gazze Şeridi'nde saldırılardan etkilenen aileler için psikolojik destek projeleri uygulamayı, savaşın etkilerini azaltmaya yardımcı olmayı, aile fertlerinin tamamını veya büyük çoğunluğunu kaybeden mağdurlara yönelik özel projeler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Kardeşlik Projesi, yardım ve kalkınma alanında, Filistinli ailelere mali yardım sağlamayı, yaralılara tıbbi yardım ve tedavi sağlamanın yanı sıra Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani krizin hafifletilmesine katkıda bulunan ekonomik projelere destek sağlamayı hedeflemektedir. Bu insani yardım projesinin ilk aşaması, İsrail'in saldırıları sonucunda evlerini kaybeden ve zarar

gören bazı Filistinli ailelere maddi yardım dağıtılmasını içeriyordu.

Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı milli ve insani görevimizin bir gereği olarak, insani yardım kuruluşlarını, sendikaları, Filistinli aileleri, Arap ve Müslüman kardeşlerimiz ile dünyanın özgür insanlarını kardeşlik projesine aktif olarak katılmaya, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek olmaya, onların direnişlerini güçlendirmeye ve yaralarını sarmaya davet ediyoruz. Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırmak için herkesi elektronik platformlar aracılığıyla kardeşlik projesine bağışta bulunmaya çağırıyoruz.