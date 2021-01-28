Filistinli yetkilinin sözleri Hamas'ı kızdırdı! Dikkat çeken ABD mesajı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi üyesi Ahmed Macdalani, İsrail ve Filistin medya organları tarafından yayınlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD yönetiminden, Washington’daki FKÖ bürosunun, Doğu Kudüs’teki ABD Konsolosluğu’nun yeniden açılması ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yardımların yeniden başlatılması niyetlerine yönelik işaretler alındı” dedi. Macdalani ayrıca, Biden yönetiminin İsrail’in ilhak planına karşı çıktığını söyledi. Ancak tüm bunların şu an için Biden yönetiminin önceliği olmadığı göz önüne alındığında İsrailliler ve Filistinliler arasındaki müzakerelerin yakın gelecekte yeniden başlayacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Söz konusu bilgilerin kaynağını vermeyen Macdalani, yönetimin ABD idaresinden bu konuda herhangi bir mesaj almadığını belirttiği açıklamasında Filistin hükümetinin de ilişkileri yeniden kurmak ve bölgede yeni bir barış sürecini ilerletmek için yeni ABD yönetimine güvendiğini dile getirdi.

Biden’ın zaferi, Ramallah’taki işleyişi tersine çevirirken yönetimi, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki müzakereleri desteklemek için çok taraflı bir mekanizma oluşturmak amacıyla Uluslararası Dörtlü ile diğer ülkelerin de katıldığı bir uluslararası konferans başlatarak etkili ülkelerle koordinasyon kurmaya teşvik etti. Söz konusu müzakereler, Filistin topraklarının 1967 yılında işgal edildiğini belirten 1515 sayılı Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına dayanan uluslararası meşruiyet temelinde yürütülecek. İki taraf arasında yeni müzakereler düzenlemek için Ürdün’ün ve Mısır’ın da prensip olarak Uluslararası Dörtlü’ye katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin sınırlar da dahil olmak üzere belirli meseleler hususunda bir çerçeve anlaşmasına varma girişimleri sırasında, 2014 yılında, iki taraf arasındaki müzakereler çökmüştü. Filistinli yetkililer, silahlı bir devlet kurmak gibi net önerilerle müzakerelere dönmeye hazır olduklarını söylüyorlar. Ayrıca barış anlaşmasına güvenlik ve sınırlar açısından saygı gösterilmesini sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yetkilendirilmiş üçüncü bir tarafın varlığını da kabul ediyorlar. İsrail’in Batı Şeria’yı işgal etmeye başladığı 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, sınırlara ilişkin olarak küçük düzenlemeler yapmaya hazırlar."

Ancak Filistin yönetiminin yaklaşımı, başta Hamas olmak üzere muhaliflerini büyük ölçüde kızdırdı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Macdalani’nin Washington’a dayandırılan işaretlerin varlığıyla ilgili açıklamalarının, ‘ABD’nin yönetim ve işgalciler arasındaki arabuluculuğu yoluyla Filistin halkı için bir şeyler üretilebileceği bir çözüm yoluna ilişkin hayalin devam ettiğini yansıttığına’ dikkati çekti.

Kasım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazıları, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı’nın Kudüs’ü işgalcilerin başkenti olarak tanıdığına ve ülkesinin büyükelçiliğinin orada kalacağına dair desteğini görmezden geliyor.”

Diğer yandan Macdalani yönetimin, ABD’nin Kudüs’ü tanıması, büyükelçiliğini orada tutması ve Doğu Kudüs’teki ABD Konsolosluğu’nun yeniden açması meselelerini ele alacağını belirtti.