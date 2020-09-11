Filistinli uzmanlara göre İsrail'le normalleşmeyi kınayamayan Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Filistinli uzmanlar AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile normalleşmeyi kınamayı reddeden Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan toplantıda Arap ülkelerine İsrail ile normalleşme için yeşil ışık yaktığını söyledi.

Filistinli siyasi analist ve yazar Ömer el-Gül, Arap ülkelerinin Filistin davasından vazgeçtiğini belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme kararının bir egemenlik meselesi olduğunu ve ilk kez vermediklerini savunarak, İsrail ile normalleşmeyi kınayan bir açıklama.

Gül, "Mısır 1979'da İsrail'le bir anlaşma imzalamaya karar verdiğinde bütün Araplar buna karşı çıktı. Sonra Filistin davasının merkezi olduğu ve onu olumsuz etkileyen her şeyin tüm Arap ulusal çıkarlarını etkilediği konusunda net ve kararlı bir duruş sergilediler. "sefil bir tavır aldı ve Birlik bozguna uğradı." dedi.

Filistinli uzman, "Arap Ligi yavaş yavaş çökmeye ve enkaza dönüşmeye başladı ve İsrail ile normalleşmeye yeşil ışık yaktı" dedi.

Gül, Arap Birliği'nin Filistin davasına olan ilgisinin azalmasına rağmen, Filistin yönetiminin, Arap ülkelerinin Filistin'e karşı olabildiğince birleşik bir duruş sergilemesini sağlamak için akıllıca çalıştığını söyledi.

"Bazı Arap ülkelerinin BAE'ye katılmaya hazırlandığı açık"

Filistinli siyasi analist Talal Avkel de aynı görüşü paylaşarak, "Son Arap Ligi toplantısı Birliğin çöküşüne işaret ediyor. Geçmişte Arap devletleri önemli konularda ortak bir duruş sergilediler. Filistin davası hepsinin ortaklaştığı bir konuydu. Ama şimdi Filistin meselesinde büyük bir bölünme var. " dedi.

Yakında BAE'nin yolunu başka ülkelerin de izleyeceğini söyleyen Avkel, "Suudi Arabistan ve Bahreyn'in İsrail'e hava sahasını açmış olması bunun bir işaretidir. Resmi açıklama gecikse de bu bir normalleşme. Bazı Arapların olduğu açık. ülkeler BAE'ye katılmaya hazırlanıyor. " ifadeleri kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki El-Halil Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Bilal al-Shebeki, Arap Birliği'nde normalleşmeyi destekleyen ittifakın reddedenlerden daha güçlü olduğunu belirterek, "Toplantının sonucu İsrail ile normalleşmek isteyen Arap ülkelerinin iştahını kabarttı. " değerlendirmesinde bulundu.

"BAE-Bahreyn-Mısır koalisyonunun güçlü olduğu açık. Ancak toplantının kınama veya uyarı yerine İsrail ile normalleşmeye yeşil ışık yakması beklenmiyordu." ifadeleri kullandı.

Filistinli diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Filistin, Dışişleri Bakanları düzeyinde Arap Ligi toplantısı öncesinde 9 Eylül'de İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırladı, ancak bazı ülkeler bu taslağı reddetti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, telekonferansın düzenlediği toplantıda, "İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve kabul etmemenizi istiyoruz." Dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta açıkladığı İsrail ile BAE arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirme anlaşmasının 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanması bekleniyor.

BAE, 1979'da Mısır ve 1994'te Ürdün'den sonra İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.