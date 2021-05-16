Filistinli küçük rapçi Gazze'de yaşanan acıyı rap müzikle duyuruyor
Gazze'de yaşayan 13 yaşındaki Filistinli Abdurrahman eş-Şanti, İsrail'in saldırılarını ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları rap şarkılarıyla tüm dünyaya haykırıyor.
Gazze'de yaşayan 13 yaşındaki Filistinli Abdurrahman eş-Şanti, İsrail'in saldırılarını ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları tüm dünyaya rap şarkıları aracılığıyla duyurmak için çaba harcıyor.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) bağlı bir okulda okuyan ve 9 yaşında rap yapmaya başlayan Şanti, çektiği videoyu Twitter hesabından paylaştı.