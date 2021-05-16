  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AP'den İsrail hamlesi! Çağrı yapıldı
Rusya’dan İsrail ve Filistin’e çağrı
Direnişin Tel Aviv'i cehenneme çeviren füzeleri
Şampiyon Beşiktaş transfere hızlı başladı!
Dünya Filistinli küçük rapçi Gazze'de yaşanan acıyı rap müzikle duyuruyor
Dünya

Filistinli küçük rapçi Gazze'de yaşanan acıyı rap müzikle duyuruyor

Gazze'de yaşayan 13 yaşındaki Filistinli Abdurrahman eş-Şanti, İsrail'in saldırılarını ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları rap şarkılarıyla tüm dünyaya haykırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 23:34:00 -

Gazze'de yaşayan 13 yaşındaki Filistinli Abdurrahman eş-Şanti, İsrail'in saldırılarını ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları tüm dünyaya rap şarkıları aracılığıyla duyurmak için çaba harcıyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) bağlı bir okulda okuyan ve 9 yaşında rap yapmaya başlayan Şanti, çektiği videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi
Ekonomi

Altın fiyatları fırladı! İslam Memiş’ten şok uyarı geldi

Piyasa tatildeyken altın ve dolar fırladı bir çok yatırımcı Türk lirasında kaldı. İslam Memiş ise, yarın altın ve gümüş almayı düşününler şo..
'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!
Gündem

'Türkiye Demir Kubbe'yi hedef aldı' dedi ve ekledi: MİT İsrail'de!

Video platformu Youtube'da Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu Bumin Kağan'ın adını kullanan bir Youtuber, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrial'..
İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin
Dünya

İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin

İsrailli 200'e yakın bilim insanı, Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırıların ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir mektup gönderd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay