Filistinli kahramanlar, İsrail'e bedel ödetiyor! Hastanelere sedye sedye ölü ve yaralı taşınıyor
1,5 milyar Müslüman'ın yapamadığını yapan Filistin'in kahraman yiğitleri, İsrailli teröristlere bedel ödeten görüntüleri ortaya çıktı. İsrail'in hastanelerine sedye sedye ölü ve yaralıların taşındığını belirlendi.
yeniakit.com.tr
Terör devleti İsrail'in Kudüs'teki Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırısının ardından başlattığı çatışmalar sürüyor.
Gazze'ye saldırılar düzenleyen işgalci siyonist İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan ağır bir cevap aldı. Kassam Tugayları, İsrail'in Demir Kubbesi'ni kevgire çevirerek kritik bölgeleri füze yağmuruna tuttu.
Filistin direniş örgütleri İsrail'e bedel ödetiyor
1,5 milyar Müslüman'ın yapamadığını yapan Filistin'in kahraman yiğitleri, İsrailli teröristlere bedel ödeten görüntüleri ortaya çıktı.
İsrail'de bir hastanede sedye sedye taşınan ölü ve yaralılar, terör devletinin kuyruğunu ne kadar dik tutmaya çalışsa da büyük bedeller ödediğini gözler önüne seriyor.
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