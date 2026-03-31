Filistinli esirlerin idamına evet oyu veren iki Dürzi milletvekili!

İsrail'in Filistinli esirler için idam öngören yasasına 62 “evet” oyu çıkarken, Dürzi kökenli iki Arap milletvekilinin de destek vermesi tartışma yarattı.

Soykırımcı israil Knesset’i, pazartesi akşamı Filistinli esirlerin idam edilmesini öngören yasayı nihai olarak onayladı. israilin “israil hedeflerine karşı eylem gerçekleştirmekle” suçladığı Filistinli esirlere idam cezası verilmesini içeren bu yasa, insan haklarına aykırı ve ayrımcı olarak nitelendiriliyor. Yasa lehine kullanılan 62 oyun arasında, Siyonist partilere mensup Dürzi kökenli iki Arap milletvekilinin de “evet” oyu vermesi dikkat çekti. Bu isimler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nden Afif Abd ve Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar liderliğindeki “Tikva Hadasha” (Yeni Umut) partisinden Akram Hasson oldu.

Afif Abd kimdir?

Afif Abd, Şubat 1974 doğumlu Dürzi kökenli israilli bir siyasetçi. Likud Partisi’nden 25. Knesset’te milletvekili olarak görev yapmakta ve “Yahudi olmayan kesim” olarak adlandırılan grubu temsil ediyor. Celile bölgesindeki Yarka köyünde yaşıyor ve Knesset’te görece yeni bir isim.

israil kaynaklarına göre Abd, israil ordusunda bir yıldan kısa süre görev yaptı. 1998 yılında Yarka Yerel Konseyi’nde iş ve ticari ruhsatlar bölümünün yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Uzun yıllardır Likud üyesi olan Abd, 2001’de ilk kez Likud Merkez Komitesi’ne girdi. 2010’da Likud Gençlik Hareketi’nin ulusal başkan yardımcısı oldu, 2012’de ise partinin sekreterliğine seçildi. Aynı yıl partinin Dürzilere ayrılan koltuğu için ön seçimlere katıldı ancak eski bakan ve milletvekili Eyüp Kara’ya kaybetti.

2022’de “azınlıklar” kontenjanından yeniden aday oldu ve yine Eyüp Kara’ya karşı kaybetti. Bunun üzerine Likud Mahkemesi’ne başvurdu; mahkeme Abd lehine karar vererek Kara’nın adaylığını iptal etti ve Abd, Likud listesinin 43. sırasına yerleştirildi. Seçimlerde Likud 32 sandalye kazandı. 5 Ocak 2025’te, eski bakan Yoav Gallant’ın istifasının ardından “Norveç yasası” kapsamında Knesset üyeliğine başladı. Abd, Likud içinde “Yahudi olmayan nüfus” dosyasından sorumlu kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıl Suriye’de yaşanan olaylar sırasında, israilli Dürzilerin Mecdel Şems bölgesinde sınır telini aşarak Suriye’ye girmesi üzerine Abd, Suriye’nin Hadr köyüne geçti. İbrani basına göre amacı, onları geri dönmeye ikna etmekti.

Akram Hasson kimdir?

Akram Hasson, Temmuz 1959 doğumlu, Dürzi kökenli israilli bir siyasetçi. Hayfa bölgesindeki Daliyat el-Karmel köyündendir. Gideon Sa’ar liderliğindeki “Tikva Hadasha” (Yeni Umut) partisinden Knesset üyesi.

Siyasi kariyeri boyunca farklı partilerde görev alan Hasson, daha önce Kadima Partisi’nden 18. Knesset’te, “Kulanu” (Hepimiz) Partisi’nden ise 20. Knesset’te milletvekilliği yaptı. Ayrıca Daliyat el-Karmel Yerel Konseyi başkanlığı ve 2003-2008 yılları arasında birleşik “Karmel Şehri” (Isfiya–Daliyat el-Karmel) belediye başkanlığı görevlerinde bulundu.

Hasson, daha önce soykırımcı israil ordusunda görev yaptı ve israil Cezaevi İdaresi’nde çalıştı. Eğitim alanında öğretmenlik yaptı.