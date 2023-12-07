Filistinli esirlere cezaevinde işkence: En az 6 şehid!

Siyonist işgal rejimi zindanlarındaki Filistinlilere yönelik şiddet ve işkenceler nedeniyle en az 6 esirin şehid olduğu belirtildi.

Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra siyonist işgal rejimi zindanlarındaki Filistinlilere yönelik "şiddet, işkence, ağır darp ve aç bırakma" gibi insan hakları ihlalleri arttı.

Siyonist rejim gazetelerinden Haaretz, Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana işgal hapishanelerinde en az 6 Filistinli esirin şehid edildiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre şehid edilen esirlerden en az ikisinin cesedinde işkence izleri bulundu, cesetlerden birinin otopsisinde göğüs kemikleri ve kaburgalarında kırıklar görüldü, boynunda ve kafasında işkence izlerine rastlandı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin yayımladığı raporlar ve açıklamalar, cezaevlerindeki Filistinlilere yönelik "şiddet, işkence, ağır darp, aç bırakma, aşağılama, tıbbi ihmal, taciz ve tehdit" gibi ağır insan hakları ihlallerinin arttığını gösteriyor.

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İşkence ve kötü muamele uygulamaları sonucu yüzlerce esirin çeşitli yaralanmalara maruz kaldığı ifade ediliyor.

İşgal cezaevlerinde şu an 200'den fazlası çocuk, 78'i kadın ve aralarında acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan yüzlerce yaralı ve hastanın da olduğu en az 7 bin Filistinli bulunuyor. (İLKHA)