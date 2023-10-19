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Aktüel Filistinli Çocukların Sesini Duyurmak İçin İsrail Konsolosluğu Önünde Oyuncak Bırakacaklar
Aktüel

Filistinli Çocukların Sesini Duyurmak İçin İsrail Konsolosluğu Önünde Oyuncak Bırakacaklar

Yeniakit Publisher
2023-10-19 16:44:00 -
Filistinli Çocukların Sesini Duyurmak İçin İsrail Konsolosluğu Önünde Oyuncak Bırakacaklar

Yeryüzü Çocukları Derneği, Filistinli çocukların umutlarına dokunmak ve seslerini dünya genelinde duyurmak amacıyla önemli bir eylemi başlatıyor.

İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşecek olan oyuncak bırakma etkinliği, çocukların yaşadığı zorlukları anlatmanın yanı sıra dayanışma ve sevgi mesajlarını iletmeyi hedefliyor. Filistin topraklarında yaşayan çocuklar, uzun yıllardır çatışma ve zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu çocuklar, sadece temel haklara ve barışa duydukları özlemle değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen dayanışma ve sevgiyle de güçlenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Yeryüzü Çocukları Derneği olarak, bu çocuklara destek olma misyonumuzu önemsiyor ve Filistinli çocukların seslerini tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, 21 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da bulunan İsrail Konsolosluğu önünde "Filistinli Çocuklar İçin Oyuncak Bırakma Programı" başlatıyoruz. Bu etkinlik, Türkiye'de ve uluslararası düzeyde destekçilerin bir araya gelerek Filistinli çocuklara yönelik dayanışmalarını ve sevgilerini ifade etme fırsatı sunuyor. Not: Bırakılan oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecektir. Programın ayrıntıları şu şekildedir: Tarih: 21 Ekim 2023 Saat: 17.00 Yer: İsrail Konsolosluğu Önü, İstanbul Etkinlik boyunca, oyuncaklar Filistinli çocuklar için toplanacak ve İsrail Konsolosluğu önüne bırakılacaktır. Ayrıca, program katılımcıları dayanışma mesajları ve resimlerle Filistinli çocuklara umut ve sevgi iletebileceklerdir.

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