Filistinli çift düğünlerinden 3 gün sonra İsrail tarafından katledildi!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında üç günlük evli çiftin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meryem ve Abdullah düğünlerinden yalnızca üç gün sonra Gazze Şeridi güneyindeki Refah'ta bulunan Hirbet el Ades bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden yeni evli bir çiftti.

Al Jazeera Arapça servisinin haberine göre yeni evli çift Meryem ile Abdullah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında birçok kişi daha yaşamını yitirdi veya yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yönelik İsrail saldırısını engellemeye çalışan uluslararası çağrılar artsa da İsrail bu bölgeye kara saldırısı gerçekleştirmeye kararlı görünüyor.

Şeridin güneyindeki bölgede açıklanan resmi rakamlara göre en az 1.4 milyon Filistinli sığınmış durumda.

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İsrail'in yoğun nüfusa sahip Refah'a kara işgali başlatması durumunda muazzam ölçekli bir insani kriz yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İsrail şu ana dek Refah'a saldırmaması gerektiği yönündeki çağrıların tümüne kulaklarını tıkamış durumda.

Son olarak İsrail Savaş Kabinesi Bakanı Benny Gantz Pazar günü yaptığı bir açıklamada, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmaması halinde Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayında Refah kentine saldırı başlatacakları tehdidinde bulundu.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera