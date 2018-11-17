Filistinli aktivist Azzam Tamimi: Cemal'in kanı tüm Suudilere bulaşmıştır

Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Forumu tarafından düzenlenen "Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" konulu konferansa katılan Filistinli akademisyen ve siyasi aktivist Azzam Tamimi, "Biz kendi topraklarında yaşayan bir millettik ama kendi problemleri olan başka bir millet gelip problemleri bizim topraklarımızda çözmeye çalışıyor ve Müslümanları sevmiyorlar." dedi.

Tamimi, siyonistler dışında, kendisini diğer milletlerden üstün gören başka bir dini görüş olmadığın aktararak, şöyle devam etti:

"Filistin meselesini çözmek için önce şu problemin ortadan kaldırılması lazım. Onlar, sizi kendilerinden daha aşağı görürken ve sizin topraklarınızı işgal etmekte kendini haklı görürken onlarla nasıl anlaşabilirsiniz? Bu yüzden İsrail ile bir anlaşma yapabileceğimizi düşünen insanlar varsa onlar mücadele isteklerini kaybetmişlerdir. Burada eşitsizlik problemi var."

'Cemal'in kanı tüm Suudilere bulaşmıştır'

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine değinen Tamimi, "Cemal'in kanı tüm Suudilere bulaşmıştır. Cemal Kaşıkçı vahşice öldürülmüştür ve biz onun anısına durmayacağız ve onun için gereken her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

'İşgalin olduğu yerde katliamlar da olur'

Akademisyen Farid Abudhier de İsrail'e karşı askeri ve ekonomik olarak karşı durmakta başarılı olamadıklarını ancak bu konuda medyanın daha güçlü olması, daha sert cevaplar verebilmesi gerektiğini söyledi.

Artık internetin ve çeşitli sosyal medya araçlarının bulunduğuna işaret eden Farid Abudhier, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala İsrail'in güçlü medyasına karşı gerektiği kadar cevap veremesek de elimizde bu kadar araç olduğu sürece dünyadaki her insana ulaşma fırsatımız vardır. Stratejik plan, bilgi ve dil eksikliğimiz var. Uluslararası medya sadece Filistin'de kurbanlar, katliamlar olduğunda bunu gündeme getiriyor. İşgalden söz ettiğimizde mutlaka kurbanlar verilir ama biz neden bunu dile getirmek için kurban vermeyi bekliyoruz? İşgalin olduğu yerde katliamlar da olur."

Konuşmaların ardından panel, katılımcılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi. Bu arada, panelde konuşmacı olarak yer alması planlanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın anısına, etkinliğin düzenlendiği platforma fotoğrafı konuldu.