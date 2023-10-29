Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Filistin kazanacak

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılan bir etkinliğe katıldı.

Ülkesindeki insanların 7 Ekim'den beri İsrail'in şiddetli bombardımanına maruz kaldığını belirten Mustafa, "Bölgede soykırım yapıyorlar." şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırılarında kadın, erkek, yaşlı gözetmeksizin insanları öldürdüğünü ifade eden Mustafa, Gazze'de su, elektrik ve gazın da kesildiğini anımsattı.

Mustafa, Gazze'de hiç güvenli yer kalmadığının altını çizerek, "Hastaneleri, kiliseleri, okulları, her yeri bombaladılar." dedi.

Filistin halkının her zaman ayakta ve dik duracağını kaydeden Mustafa, "Dünya işgal altındaki halkımızın yanında durmak yerine işgalci devletin yanında duruyor. Bu zulüm sonsuza dek sürmeyecek. Zalime karşı günün birinde, mazlum (Filistin) zafer elde edecek." diye konuştu.

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Büyükelçi Mustafa, konuşmasını Türk halkına teşekkür ederek bitirirken, "Yaşayın ve yaşasın Filistin! Yaşayın ve Yaşasın Türkiye! Yaşasın Türkiye-Filistin kardeşliği ve sevgisi" ifadesini kullandı.