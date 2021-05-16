Filistin’e atlı birlik desteği

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Döğer beldesi Fatih Mahallesi’nde bir araya gelen 25 atlı sporcu, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Döğer Kervansarayı’nın önüne kadar ilerledi. Sporcular, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Mescid-i Aksa ve Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılara tepki gösterdi. Kulüp üyeleri, şehit Filistinliler için dua etti.



Beyaz kıyafetle gıyabi cenaze namazı



Ankara’da da şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi. İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, “Terörist İsrail, Filistin’den defol”, “Gazze’ye, Aksa’ya, direnişe bin selam” sloganları attı. Beyaz gömlek giyen erkeklerle beyaz başörtüsü takan kadınlar, Filistinlilerin direnişine destek vermek amacıyla kollarına kırmızı kurdele bağladı.



Şehadete gülümseyerek koşuyorlar



Öğle namazını ve gıyabi cenaze namazını burada kılan grup adına, “Kudüs İçin Ayağa Kalk” platformunca hazırlanan bildiri okundu. Bildiride, “Her şeye rağmen Amerikan emperyalizminin ileri karakolu terör devletinin devasa savaş makineleriyle harekete geçtiğini gören Filistinli Müslümanlar korkup sinmiyor, teslim bayrağı çekip işgal ve tehcire rıza göstermiyor. Şehadete gülümseyerek koşuyorlar” denildi. 44 STK’nın oluşturduğu Kudüs Şurası Başkanı Mehmet Fatih Serenli de, “Donanımları, teçhizatları ne kadar güçlü olursa olsun buna, biz Müslüman milletler olarak müsaade etmeyeceğiz. Bunun en büyük ispatı da göstermiş olduğumuz 15 Temmuz direniş bilincidir. Bir kez daha ve bin kez daha Mescid-i Aksa, kardeşlerimizin izzeti ve onuru için mücadele edeceğiz ve asla geri adım atmayacağız” dedi. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de, “Mescid-i Aksa’nın bekçileriyle kaderlerimizi birleştirmişiz. Şehadete kadar bütün mücadelemizi vereceğiz ve hep birlikte kirli ayakları oraya sokmayacağız” dedi.



Mazlumların yanında olalım



İHH Ankara Başkanı Mustafa Sinan ise, eylemleriyle, Filistinliler başta olmak üzere fiili olarak bütün mazlumların yanında yer aldıklarını göstermek istediklerini belirterek, manevi olarak dua ederek, destek verdikleri mazlumlara maddi anlamda da destek olunması çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Filistinliler için dua etti.