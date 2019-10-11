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Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıklarına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

11 Ekim 2019 Cuma 00:25
Filistin'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin, Suriye'nin kuzey sınırında olanlara dair hiçbir açıklamada bulunmadı, bulunmayacak." ifadelerini kullandı.

Arap Birliğinin, Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanma çağrısına ilişkin de Maliki, detay vermeksizin Filistin olarak Arap Birliği toplantılarına her zaman katıldıklarını kaydetti.

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Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, dışişleri bakanları seviyesinde 12 Ekim Cumartesi günü olağanüstü toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Kararın Mısır’ın acil toplantı talebi ve bazı ülkelerin de bunu desteklemesi üzerine alındığını belirten Zeki, toplantının Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği operasyon nedeniyle yapılacağını ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 00:25
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