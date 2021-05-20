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Dünya

Filistin'den acı haber

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik kalleş saldırılarında iki Filistinli daha hayatını kaybetti. Toplam ise şehit sayısı 230'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 17:57:00 -
Filistin'den acı haber

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde bir aracı hedef aldı.

Aracın içinde bulunan 2 Filistinli hayatını kaybederken saldırıyla beraber paramparça olan ve alev alan araçta bulunan bir Filistinli ise ağır yaralandı ve bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Toplam şehit sayısı: 230

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1710'a ulaştığını bildirmişti.

Öte yandan Filistinli direniş grupları saldırılara karşılık Gazze'den İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

Gerginliğin başladığı günden bu yana roket atışları nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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