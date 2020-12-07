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Aktüel Filistin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 şehirde tam karantina uygulanacak
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 şehirde tam karantina uygulanacak

Son 24 saatte Filistin'de Kovid-19 nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1720 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:10:02 -
Filistin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 şehirde tam karantina uygulanacak

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tırmanışa geçmesi nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 4 şehirde karantina uygulanması dahil bazı yeni önlemler aldı.

Başbakan Muhammed Iştiyye, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 önlemlerinin arttırıldığını belirterek, bu kapsamda gelecek perşembeden itibaren Batı Şeria'nın Nablus, El Halil, Beytullahim ve Tulkerm kentlerinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Söz konusu kentlerde perşembe günü akşam yerel saate 19.00'dan itibaren 7 gün süreyle tam karantina uygulanacağını kaydeden Iştiyye, karantina süresince fırın, market, bakkal ve eczanelerin açık kalacağını, eğitimin ise uzaktan yapılacağını aktardı.

Iştiyye, ayrıca bu süre zarfında tüm kentlerde şehirler arası dolaşımın yasaklanacağını, gıda ve tarım ürünleri ile bazı hizmet ürünlerinin yasak kapsamı dışında kalacağını ifade etti.

Kamu ve özel sektörde ise çalışan sayısının yüzde 30'u geçmeyeceğini belirten Iştiyye, 2 hafta önce Batı Şeria'daki tüm şehirler için ilan edilen yerel saatle akşam 19.00 ile sabah 04.00 arasındaki sokağa çıkma yasağının bu geceden itibaren 10 gün daha geçerli olacağını bildirdi.

- 20 kişi daha yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle ise yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte Filistin'de Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 1720 yeni vaka tespit edildiğini, 1280 kişinin iyileştiğini ifade etti.

Böylece Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 942'ye, vaka sayısı 113 bin 755'e yükselirken, 86 bin 877 kişi sağlığına kavuştu.

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