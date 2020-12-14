Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 126 bini aştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 1107'ye yükselirken, vaka sayısı da 126 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 28 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği, 1564 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 145 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 teşhisi konan 95 kişinin durumunun ağır olduğu vurgulanan açıklamada, bugünkü can kayıplarından 8'inin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 20'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Bakanlık ayrıca son verilerle mart ayından bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1107'ye, vaka sayısının da 126 bin 205'e yükseldiğini, iyileşen sayısının ise 100 bin 663 olduğunu bildirdi.