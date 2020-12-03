  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 106 bini aştı
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 106 bini aştı

Son 24 saatte 19 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 738 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:41:15 -
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 106 bini aştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 873'e, vaka sayısı da 106 bin 312'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 738 yeni vaka tespit edildiği, 1469 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

​​​​​​​Söz konusu can kayıplarından 4'ünün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 15'inin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Böylece mart ayından bu yana salgında kaydedilen toplam can kaybının 873'e, vaka sayısının da 106 bin 312'ye yükseldiği, iyileşen sayısının ise 80 bin 858'e ulaştığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Özdemir sağlık durumu
Spor

Nihat Özdemir sağlık durumu

Nihat Özdemir’in sağlığı nasıl? | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Pek..
Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti
Gündem

Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın çekileceği söylenilen Sincar oyununu deşifre etti. Ağar, "Burada bir aldatma var aslında. Sincar'ın k..
ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı
Dünya

ABD'li yetkili Fahrizade suikastının ardındaki ülkeyi açıkladı

İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade suikastı hakkında açıklamalarda bulunan ABD'li yetkili olayın arkasında İsrail'in olduğ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay