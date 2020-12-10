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Aktüel Filistin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 1000'i aştı
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 1000'i aştı

Son 24 saatte 24 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 181 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:59:39 -
Filistin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 1000'i aştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1008'e, vaka sayısı da 119 bin 414'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 181 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu can kayıplarından 7'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 17'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Böylece mart ayından bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1008'e, vaka sayısının 119 bin 414'e yükseldiği, iyileşen sayısının da 91 bin 898'e ulaştığı ifade edildi.


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