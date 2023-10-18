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Gündem Filistin'de hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii'nde sela okundu
Gündem

Filistin'de hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii'nde sela okundu

Yeniakit Publisher
2023-10-18 14:14:00 -
Filistin'de hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii'nde sela okundu

İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nde sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullandı. 

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