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Aktüel Filistin'de fırın işleten engelli kardeşler engel tanımıyor
Aktüel

Filistin'de fırın işleten engelli kardeşler engel tanımıyor

Görme engelli Muhammed hamur toplarını çevirip ekmek makinesine yerleştirirken, işitme ve konuşma engelli Abdullah ise müşterilerle ilgileniyor - Filistinli görme engelli Muhammed Musa: - "Basiret başkalarının göremediğini görmektir. Engelli olmamız, başarımızın önünde mani teşkil etmiyor" - "Eğer engelli olmamızın etkilerini düşünmeye devam etseydik hiçbir şey yapamayacaktık. Ancak gerçekliğimize meydan okumaya, üretken ve etkili olmaya karar verdik"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:35:52 -
Filistin'de fırın işleten engelli kardeşler engel tanımıyor

RAMALLAH (AA) - EYSER EL- IYS - Filistin'de fırın işleten biri görme diğer ikisi işitme ve konuşma engelli 3 kardeşin aralarında sağladıkları uyum ve iş birliği görenleri kendilerine hayran bırakıyor.

İşitime ve konuşma engelli Abdullah ve Nur ile görme engelli Muhammed Musa kardeşler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Deyr Bellut beldesinde tüm engelleri aşarak bir fırın işletiyor.

Yaptıkları ekmekler civar köy ve kasabalara da dağıtılan Filistinli kardeşler, modern makineler kullanarak kek ve tatlı gibi çeşitli mamuller üretmeyi hedefliyor.

Görme engelli Muhammed Musa (30) doğuştan çok zayıf olan görme yetisini 5 yaşındayken tamamen kaybetmiş. Kardeşleri Abdullah (31) ve Nur (28) ise işitme ve konuşma engelli olarak dünyaya gelmiş.

- "Engelli olmamız, başarımızın önünde mani teşkil etmiyor"

AA muhabirine hikayelerini anlatan görme engelli Muhammed, kardeşleri Abdullah ve Nur'un bazen fırına gelen müşterilerin ne istediğini anlayamadığını ve bu aşamada kendisinin devreye girerek işaret diliyle onlara yardımcı olduğunu söyledi.

Kendi görevinin hamur toplarını çevirip ekmek makinesine yerleştirmek, kardeşi Abdullah'ın görevinin ise müşterilerle ilgilenmek olduğunu ifade eden Muhammed, "Basiret başkalarının göremediğini görmektir. Engelli olmamız, başarımızın önünde mani teşkil etmiyor." dedi.

- "Gerçekliğimize meydan okumaya, üretken ve etkili olmaya karar verdik"

Fırın açma fikrinin babasına ait olduğunu belirten Muhammed, babasının birçok fırında çalıştığını ve zaman içinde edindiği tecrübeleri ustalıkla kendilerine aktardığını dile getirdi.

Engellilik durumunun doğumlarından beri devam ettiğini kaydeden Muhammed, "Eğer engelli olmamızın etkilerini düşünmeye devam etseydik hiçbir şey yapamayacaktık. Ancak gerçekliğimize meydan okumaya, üretken ve etkili olmaya karar verdik." dedi.

- Ekmekler, civar köy ve kasabalara da dağıtılıyor

Üstün gayretleriyle birer usta fırıncı olan Muhammed, Abdullah ve Nur kardeşlerin yaptığı ekmekler yalnız Deyr Bellut beldesinde değil civar köy ve kasabalara da dağıtılıyor.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle bazen gece saatlerine kadar çalışmak zorunda kalan fırıncı kardeşler, işlerini geliştirmeyi ve durumlarına uygun modern makineler kullanarak kek ve tatlı gibi daha fazla ve çeşit mamul üretmeyi hedefliyor.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu verilerine göre 2017 yılı itibarıyla Filistin'de 255 bin 228 kişi en az bir engelden muzdarip ve bu rakamın yüzde 2,6'sı da görme engeliyle birlikte ikinci bir engele sahip.

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