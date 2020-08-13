  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Filistin Yönetimi: “BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir”

"Bu adım Arap Barış Girişimi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantılarının ve uluslararası meşruiyetin kararlarını yerle bir etmektir" - "(BAE-İsrail anlaşması) Ayrıca Filistin halkının haklarını, başta Mescid-i Aksa olmak üzere mukaddesatını görmezden gelmek ve 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devleti taleplerini görmezden gelmek demektir”

Yeniakit Publisher
2020-08-13 22:26:51 -
Filistin Yönetimi: “BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir”

KUDÜS (AA) - Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki gösterdi.

Filistin Yönetimi’nden yapılan yazılı açıklamada, BAE’nin İsrail ile normalleşme konusunda anlaşmaya varmasının şiddetle kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, BAE’nin, “işgal devleti” İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya alması karşılığında ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme planları gölgesinde bu anlaşmaya vardığına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

“BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir. Bu adım Arap Barış Girişimi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantılarının ve uluslararası meşruiyetin kararlarını yerle bir etmektir. Ayrıca Filistin halkının haklarını, başta Mescid-i Aksa olmak üzere mukaddesatını görmezden gelmek ve 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devleti taleplerini görmezden gelmek demektir.”

Açıklamada, BAE’ye bu karardan geri dönmesi çağrısı yapılarak, Arap halklarının bu tür kararlara itibar etmemesi gerektiği vurgusu yapıldı.

BAE’nin veya başka herhangi bir tarafın Filistin halkı adına konuşma haklarının olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Filistin Yönetimi’nin Arap Birliği’ni acil toplantıya çağırdığı, İİT’yi de bu kararı reddetmeye davet ettiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara İnce talimatı

4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'nin konuşmasını tamamlamasının ardından CHP Lideri ..
Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı
Dünya

Libya’da sessizlik sürerken Rusya'dan flaş Türkiye adımı

Libya’da sessizlik sürüyor. Ülkede meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ve şer odaklarının temsilcisi darbeci Hafter cephesinden hangisinin ilk a..
Trump, 'tarihi bir gelişme' diyerek duyurdu: Arap ülkesi, İsrail ile anlaştı
Dünya

Trump, 'tarihi bir gelişme' diyerek duyurdu: Arap ülkesi, İsrail ile anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirliklikleri arasındaki ilişkilerin tam anlamıyla düzeldiğini a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı