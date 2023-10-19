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Gündem Filistin yalnız değil! İsrail'e savaş ilan ettiler
Gündem

Filistin yalnız değil! İsrail'e savaş ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2023-10-19 00:09:00 -
Filistin yalnız değil! İsrail'e savaş ilan ettiler

Son dakika gelişmesine göre, Hizbullah Sözcüsü Cafer Hüseyin, Aksa Tufanı operasyonuna katıldıklarını duyurdu. Hüseyin,'İsrail'le savaşa girdiğimiz ilan ediyoruz' dedi.

Hizbullah Sözcüsü Cafer Hüseyin, Aksa Tufanı operasyonuna resmen katıldıklarını açıkladı.

'Savaşa girdiğimizi ilan ediyoruz'

Hüseyin, "Mescid-i Aksa Tufanı operasyonuna katıldığımızı ve savaşa girdiğimizi ilan ediyoruz. Bugün ilk şehitlerimizi verdik. Direniş savaşçıları sahaya indi ve saldırılarını Amerikan üslerine yöneltti. Operasyonlarımız devam edecek." dedi.

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