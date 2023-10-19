Filistin yalnız değil! İsrail'e savaş ilan ettiler
Son dakika gelişmesine göre, Hizbullah Sözcüsü Cafer Hüseyin, Aksa Tufanı operasyonuna katıldıklarını duyurdu. Hüseyin,'İsrail'le savaşa girdiğimiz ilan ediyoruz' dedi.
Hizbullah Sözcüsü Cafer Hüseyin, Aksa Tufanı operasyonuna resmen katıldıklarını açıkladı.
'Savaşa girdiğimizi ilan ediyoruz'
Hüseyin, "Mescid-i Aksa Tufanı operasyonuna katıldığımızı ve savaşa girdiğimizi ilan ediyoruz. Bugün ilk şehitlerimizi verdik. Direniş savaşçıları sahaya indi ve saldırılarını Amerikan üslerine yöneltti. Operasyonlarımız devam edecek." dedi.
Siyaset
Cüneyt Özdemir'den 'Hizbullah kazandı' skandalı! 'Seçimin galibi Kılıçdaroğlu olsaydı PKK kazandı diyecek miydin?'
ÖNE ÇIKAN VİDEO