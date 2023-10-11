İsrail'in saldırısında kardeşini kaybetti, Türkiye’de okumak istiyor

Filistin’den Suriye’ye göçen ardından da Türkiye’ye sığınan Filistinli Ahmad ailesi, 6 yaşındaki çocuklarına kimlik çıkartmak ve okula göndermek istiyor.

2018 yılında İsrail tarafından Filistin’e yönelik gerçekleştirilen saldırıda ikiz çocuklarından birini kaybeden Ahmad ailesi daha iyi bir yaşam için Suriye’ye taşındı. Ancak Suriye’de iç savaşın başgöstermesiyle birlikte tekrar göç yoluna düşen Filistinli aile Türkiye’ye gelerek Gaziantep’e yerleşti. İsrail saldırısında ikiz çocuklarından birini kaybeden Ahmad Ailesi, diğer çocukları 6 yaşındaki İmad’n kimliği olmadığı için okula gönderemedi.



“İsrail saldırısında ikiz çocuklarımdan Hasan’ı kaybettim”

Savaşın yıkıcı etkilerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve çocuğunun Gaziantep’te eğitim alarak yeni başlangıç yapmasını isteyen anne Yasmin Ahmad, “Filistinliyim. 2018 yılında İsrail tarafından bomba atılması sonucu ikiz olan yavrularımdan İmad’ın ikiz kardeşi olan Hasan’ kaybettik. Bizleri savaş sonrası bulunduğumuz yerden İsrail çıkardı. Suriye’ye daha sonra da Türkiye’nin Hatay ilinde yaşamaya başladık. Hatay’da 2 ay oturduk. 5. yılımız oldu, Türkiye’ye sığındık. Bizleri misafir ettikleri için Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Fakat oğlum İmad şimdi büyüdü, diğer çocuklar gibi okula gitmek istiyor. Ama 5 yıldır kimliği yok" ifadelerini kullandı.



“Kimlikleri yok, hastaneye de gidemiyorlar”

Ailenin komşusu Hidayet Yıldız, "Kimlikleri yok, hastaneye de gidemiyorlar. Çocuk her gün okula alınmadığından dolayı ağlıyor” diye konuştu. Bir diğer komşu Hatice Akbulut ise “İmad’ın okula yazılması konusunda yardımcı olunmasını istiyoruz" dedi.